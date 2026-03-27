Crisis de matemáticas en Nueva York: solo 37% de estudiantes alcanza nivel competente y crecen las desigualdades

Más de 4 décadas después de que el histórico informe “A Nation at Risk” advirtiera sobre las deficiencias educativas en Estados Unidos, sus predicciones se han materializado con claridad en el ámbito de las matemáticas.

En Nueva York, uno de los sistemas educativos más grandes y diversos del país, los datos más recientes muestran que una gran parte de los estudiantes no está alcanzando las competencias básicas necesarias para su desarrollo académico y profesional.

El problema no solo persiste, sino que se profundiza con el tiempo, afectando de manera desproporcionada a estudiantes de bajos ingresos, minorías raciales y alumnos con discapacidades. Expertos advierten que esta tendencia podría limitar las oportunidades económicas y educativas de toda una generación.

Resultados alarmantes en evaluaciones nacionales

Los datos más recientes de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) y analizadas por el Manhattan Institute reflejan un panorama preocupante. En 2024, apenas el 37% de los estudiantes de 4° grado en Nueva York alcanzó el nivel de competencia en matemáticas, ubicando al estado en el puesto 38 a nivel nacional.

Aunque esta cifra representa una ligera mejora respecto a 2022, sigue siendo comparable con los niveles previos a la pandemia, lo que indica un estancamiento prolongado.

La situación es aún más crítica en 8° grado. Solo el 26% de los estudiantes logró niveles competentes en 2024, una caída significativa frente al 34% registrado en 2017 y 2019. Además, los puntajes promedio han disminuido de forma sostenida desde 2019, evidenciando un retroceso en el aprendizaje.

Brechas persistentes por raza y nivel socioeconómico

Más allá del bajo rendimiento general, uno de los aspectos más preocupantes es la persistencia de desigualdades profundas entre distintos grupos de estudiantes.

En 4° grado, solo el 49% de los estudiantes afroamericanos y el 46% de los hispanos alcanzaron niveles de competencia, en comparación con el 64% de los estudiantes blancos y el 81% de los asiáticos. Las diferencias también son marcadas por nivel socioeconómico: apenas el 49% de los estudiantes económicamente desfavorecidos cumple con los estándares, frente al 73% de sus pares con mayores recursos.

Los estudiantes con discapacidades enfrentan los mayores desafíos. Menos del 30% de ellos alcanza niveles de competencia en cuarto grado, una cifra que revela fallas estructurales en el sistema de apoyo educativo.

En 8° grado, las brechas se mantienen o incluso se amplían. Solo el 36% de los estudiantes afroamericanos y el 37% de los hispanos alcanzan competencia, frente al 55% de los blancos y el 71% de los asiáticos.

Un problema que comienza en la educación básica

Expertos coinciden en que las dificultades en matemáticas no surgen de la noche a la mañana. Por el contrario, suelen originarse en los primeros años de escolaridad, cuando los estudiantes no logran dominar habilidades fundamentales como el sentido numérico, la suma y la resta.

Estas deficiencias iniciales generan un efecto acumulativo: cada nuevo concepto se vuelve más difícil de aprender si los anteriores no están completamente comprendidos. Como resultado, los estudiantes que se retrasan en primaria tienen menos probabilidades de tener éxito en cursos avanzados, como álgebra o geometría.

La investigación es clara: el rendimiento temprano en matemáticas es uno de los mejores predictores del éxito académico futuro, la graduación de secundaria y las oportunidades económicas.

Estándares educativos: necesarios pero insuficientes

En las últimas 2 décadas, Nueva York ha implementado 3 revisiones importantes de sus estándares de matemáticas, siendo la más reciente en 2017 con los llamados “Next Generation Learning Standards”.

Estos estándares definen lo que los estudiantes deben aprender en cada grado, abarcando desde conceptos básicos en los primeros años hasta habilidades algebraicas en la secundaria. Sin embargo, los expertos señalan que los estándares, por sí solos, no garantizan el aprendizaje.

El principal problema es que describen objetivos, pero no aseguran que los estudiantes los alcancen. Sin una implementación efectiva en el aula, acompañada de estrategias pedagógicas adecuadas, los estándares tienen un impacto limitado.

Uno de los grandes problemas de la enseñanza matemática es que los docentes no saben con exactitud si sus alumnos han comprendido los conceptos y si son capaces de razonarlos. (Foto: Shutterstock)

Las 5 claves del aprendizaje matemático

El Consejo Nacional de Investigación identifica 5 componentes esenciales para el dominio de las matemáticas:

1) Comprensión conceptual: entender por qué funcionan los conceptos matemáticos.

2) Fluidez procedimental: realizar cálculos de manera precisa y eficiente.

3) Competencia estratégica: resolver problemas utilizando diferentes enfoques.

4) Razonamiento adaptativo: explicar y justificar soluciones.

5) Disposición productiva: creer que las matemáticas tienen sentido y que el esfuerzo vale la pena.

Aunque los estándares de Nueva York abordan los primeros 4 elementos, no incluyen objetivos claros sobre la “disposición productiva”, es decir, la motivación y confianza de los estudiantes.

Este vacío es crítico, ya que la actitud hacia las matemáticas influye directamente en la perseverancia y el rendimiento académico.

Ante este panorama, especialistas en educación destacan la necesidad de adoptar prácticas de enseñanza basadas en evidencia científica.

Entre las estrategias más efectivas se encuentran:

* Instrucción explícita: los docentes modelan paso a paso cómo resolver problemas.

* Uso de representaciones visuales: como diagramas y líneas numéricas.

* Andamiaje progresivo: apoyo gradual que se reduce a medida que el estudiante gana autonomía.

* Práctica acumulativa: revisión constante de conceptos anteriores.

* Retroalimentación inmediata: corrección de errores en tiempo real.

Estas prácticas ayudan a evitar que los errores se consoliden y permiten a los estudiantes construir una base sólida de conocimientos.

El debate entre enseñanza tradicional e innovación

Uno de los debates más relevantes en educación matemática gira en torno al equilibrio entre instrucción directa y aprendizaje basado en la exploración.

Mientras algunos enfoques promueven que los estudiantes descubran conceptos por sí mismos mediante problemas abiertos, la evidencia sugiere que este método es más efectivo cuando los alumnos ya dominan habilidades básicas.

En otras palabras, la exploración funciona mejor después de que los estudiantes han adquirido conocimientos fundamentales mediante instrucción estructurada.

Otro problema clave es la ausencia de sistemas consistentes de monitoreo del progreso estudiantil.

En muchas escuelas, los docentes avanzan en el contenido sin saber si los estudiantes realmente están comprendiendo. Cuando finalmente se detectan las dificultades, puede ser demasiado tarde.

Estudios muestran que el monitoreo frecuente, idealmente semanal, mejora significativamente el rendimiento en matemáticas, especialmente cuando los docentes ajustan su enseñanza en función de los resultados.

Sin embargo, Nueva York no exige evaluaciones universales ni seguimiento sistemático en todos los grados, lo que genera una gran variabilidad entre distritos.

Recomendaciones para revertir la crisis

El informe propone varias medidas clave para mejorar el rendimiento en matemáticas en Nueva York:

1) Establecer un mínimo de 60 minutos diarios de instrucción matemática, especialmente en primaria y secundaria.

2) Priorizar el desarrollo de habilidades fundamentales en K–8, donde se construyen las bases del aprendizaje.

3) Implementar sistemas obligatorios de evaluación y monitoreo del progreso.

4) Definir una secuencia clara de enseñanza, adaptada al nivel de los estudiantes.

5) Adoptar currículos basados en evidencia, con apoyo específico para alumnos rezagados.

Un desafío con implicaciones a largo plazo

El bajo rendimiento en matemáticas no es solo un problema académico. Tiene implicaciones directas en el acceso a la educación superior, las oportunidades laborales y la movilidad económica.

Las matemáticas son una puerta de entrada a carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), sectores clave en la economía del siglo XXI.

Si Nueva York no logra mejorar los resultados, corre el riesgo de ampliar las desigualdades existentes y limitar el potencial de millones de estudiantes.

La crisis de matemáticas en el estado es compleja, pero no irreversible. Los datos muestran con claridad dónde están las fallas: falta de bases sólidas, desigualdades persistentes y ausencia de sistemas consistentes de apoyo.

Las soluciones también están identificadas: enseñanza basada en evidencia, monitoreo constante, currículos adecuados y mayor tiempo de instrucción.

El desafío ahora es político y estructural. Transformar el sistema requerirá coordinación entre el estado, los distritos escolares y las comunidades.

Pero el objetivo es claro: garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, tengan las herramientas matemáticas necesarias para construir un futuro exitoso.

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