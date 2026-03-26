NYC establece reglas para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas: qué está permitido y qué no

La ciudad de Nueva York dio un paso clave en la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) dentro del sistema educativo más grande de Estados Unidos. El canciller de las escuelas públicas, Kamar H. Samuels, presentó una nueva guía que establece cómo docentes, estudiantes y familias pueden utilizar estas herramientas de forma ética y responsable en el aula.

El documento busca responder al crecimiento acelerado de plataformas basadas en IA, que en los últimos años han transformado la forma en que se enseña, se aprende y se gestiona la información en entornos educativos. Sin embargo, también reconoce los riesgos asociados, especialmente cuando se trata de decisiones sensibles que afectan directamente a los estudiantes.

Un sistema de “semáforo” para entender la IA en las aulas

De acuerdo a PIX 11 News, la nueva normativa introduce un modelo visual y práctico: el sistema de “semáforo”. Este enfoque clasifica el uso de la inteligencia artificial en 3 niveles, rojo, amarillo y verde, para facilitar la toma de decisiones dentro de las escuelas.

En la categoría roja, la IA queda completamente prohibida. Esto incluye cualquier uso que implique decisiones críticas sobre los estudiantes. Por ejemplo, no se podrá utilizar inteligencia artificial para calificar exámenes, desarrollar Programas de Educación Individualizada (IEP) o planes 504, ni para monitorear el comportamiento o brindar orientación emocional.

También se prohíbe su uso en la protección de datos sensibles y en la determinación de trayectorias académicas, como decidir qué cursos debe tomar un estudiante. Estas restricciones reflejan una preocupación central: evitar que algoritmos sustituyan el juicio profesional y humano de los educadores.

El nivel amarillo permite el uso de IA, pero con cautela y supervisión. En este apartado se incluyen actividades como el manejo de datos escolares y estudiantiles, la redacción de comunicaciones importantes y la traducción de materiales educativos.

Además, los estudiantes podrán utilizar estas herramientas para proyectos creativos, investigación y exploración, siempre bajo orientación docente. Esta categoría reconoce el potencial de la IA como apoyo educativo, pero advierte sobre la necesidad de validar la información y mantener estándares éticos.

El nivel verde marca los usos permitidos sin restricciones significativas. Entre ellos se encuentran la generación de ideas para clases, la organización de contenidos, la planificación de unidades y la redacción inicial de comunicaciones no sensibles.

También se autoriza el uso de IA para tareas administrativas como la programación de actividades, el formateo de documentos y la síntesis de información operativa. Esto podría reducir la carga de trabajo de los docentes y permitirles enfocarse más en la enseñanza directa.

Otro punto destacado es la posibilidad de traducir comunicaciones escolares no críticas para familias que prefieren idiomas distintos al inglés, así como la creación de materiales accesibles para comunidades diversas. Esto refuerza el compromiso del sistema educativo con la inclusión.

Las escuelas y los profesores podrán usar las herramientas de IA para divulgar comunicados en otros idiomas entre los estudiantes y sus padres. (Foto: Shutterstock)

La IA no reemplaza a los maestros

A pesar de abrir la puerta a la innovación, Samuels fue enfático en subrayar que ninguna herramienta tecnológica puede sustituir el rol de los educadores. “Ninguna herramienta puede reemplazar lo que los maestros aportan cada día en el aula”, afirmó al presentar la guía.

Este mensaje busca tranquilizar a quienes temen que la automatización reduzca la interacción humana en la educación. Por el contrario, la estrategia apuesta por una integración equilibrada, donde la IA funcione como complemento y no como reemplazo.

La guía no entrará en vigor de inmediato en su totalidad. El plan contempla una implementación gradual en 4 fases que se extenderá hasta junio de 2026. La primera etapa se centra en aclarar las políticas existentes y definir con precisión los usos prohibidos.

Posteriormente, se abrirán espacios para la retroalimentación de la comunidad educativa. Padres, docentes y líderes escolares podrán enviar comentarios hasta el 8 de mayo, lo que permitirá ajustar la normativa antes de su versión final.

Las siguientes fases incluirán el desarrollo de nuevas recomendaciones, capacitación para el personal y ajustes basados en la experiencia práctica dentro de las aulas.

Esta podría convertirse en un referente para otros distritos escolares en EE.UU. y a nivel global. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más accesible, las instituciones educativas enfrentan el desafío de adoptarla sin comprometer la calidad ni la equidad.

Expertos en educación señalan que este tipo de marcos regulatorios son esenciales para evitar usos indebidos, proteger la privacidad de los estudiantes y garantizar que la tecnología se utilice con fines pedagógicos claros.

Al mismo tiempo, la guía abre la puerta a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, donde la creatividad y la innovación juegan un papel central. La clave estará en encontrar el equilibrio adecuado entre aprovechar las ventajas de la IA y mantener el enfoque humano que define a la educación.

Con esta nueva normativa, NYC no solo regula el presente, sino que también sienta las bases para el futuro de la educación en la era digital.

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