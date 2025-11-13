Nieta de Donald Trump recibió consejos de Tiger Woods antes de debutar en torneo LPGA

Kai Trump, estrella de las redes sociales y nieta del presidente Donald Trump, debutará esta semana en el circuito profesional femenino de golf LPGA, respaldada por dos figuras de peso: su abuelo y el legendario Tiger Woods.

Antes de su debut, Kai reveló que recibió consejos sobre cómo manejar la presión por parte de Tiger Woods, quien le recomendó “fluir con el momento” y divertirse en el campo.

También compartió que su abuelo, un apasionado del golf, le aconsejó mantener la calma y controlar los nervios en el green durante el torneo.

Kai Trump, nieta del presidente Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para el torneo de golf Annika LPGA, el martes 11 de noviembre de 2025, en Belleair, Florida. (Foto AP/Rob Maaddi)

La joven de 18 años competirá en el torneo The Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida.

El evento, que reparte $3.25 millones de dólares en premios, es el penúltimo del calendario LPGA y suele reunir a grandes figuras del golf. La vigente campeona es la estadounidense Nelly Korda, actual número dos del ranking mundial.

Kai, estudiante de último año de secundaria, recibió una invitación de patrocinador para participar en el torneo. Actualmente, ocupa el puesto 461 en el ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos (AJGA) y ya confirmó su compromiso para unirse al equipo de golf de la Universidad de Miami.

Kai tendrá competencia de alto nivel en The Annika, donde además de Nelly Korda, también participará la estrella del baloncesto Caitlin Clark, jugadora de Indiana Fever.

Kai ha seguido los pasos de su abuelo, un declarado fan y jugador de golf. En septiembre, el presidente llevó a su nieta a la jornada inaugural de la Ryder Cup en Farmingdale, Nueva York.

El pasado 11 de octubre, Kai Trump compartió en redes sociales como TikTok e Instagram fotos y videos jugando al golf con el presidente. La partida se trató del primer episodio de una serie producida por la joven llamada “1 contra 1 con Kai”. Sin embargo, fue evasiva cuando le preguntaron si alguna vez le ha ganado.



