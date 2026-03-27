FBI y NYPD frustraron atentado terrorista en NJ contra activista pro-Palestina

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI abortaron un presunto complot para asesinar a Nerdeen Kiswani, una activista pro-Palestina en Hoboken (Nueva Jersey).

Las autoridades arrestaron a Alexander Heifler, de 26 años, anoche bajo cargos de posesión y fabricación ilegal de armas de fuego, y lo acusaron de planear “ir tras” la activista Kiswani, cofundadora de Within Our Lifetime -“organización comunitaria liderada por palestinos que ha estado construyendo el movimiento por Palestina en la ciudad de Nueva York desde 2015”- y organizadora de muchas de las protestas por esa causa en la región.

Kiswani no es identificada por su nombre en la denuncia penal, pero ella misma publicó esta mañana en Twitter/X que el FBI le había informado que era el presunto objetivo del complot:

“A última hora de anoche el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI me informó de la existencia de un complot contra mi vida que estaba «a punto» de ejecutarse, y de que sus agentes habían llevado a cabo una operación en Hoboken relacionada con dicho complot. Durante meses organizaciones sionistas como Betar y políticos como Randy Fine han incitado a la violencia contra mi familia y contra mí. Tendré más que decir a medida que salgan a la luz nuevos detalles. No dejaré de alzar la voz en defensa del pueblo de Palestina. Gracias por su apoyo”.

Un agente encubierto del NYPD logró desentrañar el caso después de que el departamento identificara a Heifler en internet, se infiltrara en un grupo de chat, estableciera una relación con él y frustrara el complot, señaló ABC News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El agente encubierto presenció cómo el sospechoso fabricaba los ocho cócteles molotov en Hoboken el jueves, lo cual condujo a su arresto, según las autoridades. “Heifler también le dijo al (agente encubierto) que tenía una dirección donde podrían esconderse después de lanzar los cócteles Molotov”, y discutió un plan para abandonar el país, dice la denuncia.

Las autoridades alegan que el plan consistía en lanzar los cócteles Molotov contra Kiswani esa misma noche. La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, quien es judía, elogió al agente encubierto que descubrió y desbarató el presunto plan de Heifler.

“Esta investigación del NYPD reveló un presunto complot de Alexander Heifler para llevar a cabo un ataque violento contra Nerdeen Kiswani. Nuestro agente encubierto identificó y rastreó la amenaza -primero en internet y luego en persona-, lo que nos permitió frustrar el ataque planeado, poner a Heifler bajo custodia y garantizar que nadie resultara herido. Así es exactamente como está diseñado para funcionar nuestro operativo de inteligencia y contraterrorismo: un aparato sofisticado construido para detectar el peligro a tiempo y prevenir la violencia antes de que llegue a nuestras calles. Una vez más, los hombres y mujeres del NYPD han realizado la valerosa y peligrosa labor necesaria para mantener a la ciudadanía a salvo”, declaró Tisch en un comunicado.

En diciembre de 2024 Chen Jinping, un ciudadano estadounidense de origen chino, se declaró culpable de cargos federales de ayudar al gobierno de ese país a establecer una “estación de policía” secreta e ilegal en Chinatown (NYC) para rastrear y acosar a disidentes.

Previamente en agosto de ese año Shujun Wang, veterano académico chino estadounidense, fue hallado culpable en Nueva York de utilizar su reputación como activista a favor de la democracia para recopilar información sobre disidentes y dársela al gobierno de su país natal.

En 2023 Niloufar “Nellie” Bahadorifar fue sentenciada a cuatro años de prisión en Nueva York tras declarase culpable de canalizar fondos de agentes de inteligencia iraníes para secuestrar y asesinar a Masih Alinejad, periodista disidente y activista por los derechos de las mujeres.