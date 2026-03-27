Imperdible: Karol G llevará a sus fans a Coachella 2026

En el camino hacia su presentación más esperada, Karol G decidió abrirle espacio a sus seguidores más fieles. La cantante colombiana anunció una dinámica que permitirá que dos fans viajen con ella a Coachella.

La artista compartió en su página oficial que quiere que este debut como artista principal se viva en compañía. Su presencia en el festival ya era un acontecimiento por sí solo ya que será la primera latina en encabezar el evento musical más influyente del mundo.

Un festival histórico para la cantante colombiana

El encuentro musical se realizará en el Empire Polo Club, en Indio, California, entre el 10 y el 19 de abril de 2026. Allí, Karol G llegará como la figura central del cartel, un logro que amplifica su impacto global y que ahora incluirá a dos seguidores que podrán acompañarla en este recorrido.

Los ganadores recibirán dos pases dobles para el segundo fin de semana del festival, junto con apoyo económico para cubrir traslados y hospedaje. Eso sí, existe un requisito clave y es que, quienes participen deben contar con visa o residencia para ingresar a Estados Unidos. Además, el premio no podrá ser transferido ni cambiado por dinero. Si surge alguna novedad con el primer elegido, el beneficio pasará automáticamente al segundo lugar.

Así se puede participar en la convocatoria

La convocatoria fue anunciada por Bichota Records, el sello de la artista, donde se explican las bases del concurso. La dinámica está abierta desde el 25 de marzo al 1 de abril y retará a los fans a mostrar creatividad en dos frentes: vestuario y baile.

La primera categoría, “Mejor Outfit”, busca que los participantes adapten el estilo característico de Karol G a un diseño propio que incluya una muestra a su nacionalidad. La segunda, “Mejor Coreografía”, pide desarrollar un baile inspirado en una canción de la cantante, exaltando el ritmo latino que ha marcado su carrera.

Publicación del contenido y anuncio de los ganadores

Quienes quieran postularse deberán subir sus videos a TikTok o Instagram utilizando el hashtag oficial #SundayGoesLatina. Es indispensable mantener la cuenta pública durante todo el concurso, seguir y etiquetar las cuentas oficiales de Bichota Records en ambas plataformas y asegurarse de cumplir las reglas descritas.

El video con más likes en cada categoría será el gran ganador. Los nombres seleccionados se revelarán el jueves 2 de abril a través de la cuenta oficial del sello.

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