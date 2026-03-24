El gran momento de Alicia Keys en la gala de Karol G

El jardín frente al histórico Vizcaya Museum and Gardens volvió a ser escenario de una celebración que combinó arte, filantropía y compañía cercana.

La gala anual de la Fundación Con Cora, impulsada por la colombiana Karol G, convocó a más de 300 asistentes en una noche que buscó fortalecer oportunidades para mujeres de distintas comunidades.

Un escenario para voces femeninas

La cita, bautizada Cora Land 2026, apostó por un formato cálido que permitió que cada presentación se sintiera cercana. La primera en tomar el micrófono fue la joven cantautora bogotana Ela Taubert, que con guitarra en mano interpretó versiones acústicas de “No sé cómo pasó” y otras composiciones que marcaron el tono emocional de la velada.

Luego apareció Elena Rose, quien desde el piano compartió “La de Dios” y “Me lo Merezco”, canciones con las que conectó con los invitados desde la honestidad y la intimidad.

El momento más esperado llegó cuando la multipremiada Alicia Keys caminó hacia el escenario. La artista estadounidense ofreció un repertorio que incluyó “No one” y “Underdog”, provocando varias ovaciones que confirmaron por qué su presencia fue uno de los mayores anuncios de la noche.

Un espacio para impulsar proyectos de mujeres

Pero la gala no se limitó a la música. El Market Village volvió en una versión más grande para exhibir el trabajo de emprendedoras latinas dedicadas a la moda, el arte y el bienestar.

La subasta en vivo, dirigida por George Franco, se convirtió en otro punto alto. Entre los artículos más solicitados destacaron pases VIP para Coachella 2026 y una cena privada organizada por Karol G en compañía de Bertha González Nieves, lo que elevó las pujas y la emoción entre los asistentes.

Bajo el lema “Every Dollar Counts”, la fundación se enfocó en la importancia de cada aporte para sostener proyectos de educación y equidad de género. El espíritu de colaboración hizo que la noche cerrara con una recaudación significativa y con la sensación de que las alianzas creadas ahí tendrán impacto más allá de las horas de gala.

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