Karol G cumplió su sueño de niña junto a Alicia Keys

Hace más de una década, una joven colombiana grabó en su habitación una versión de “Try sleeping with a broken heart”. Hoy, la mujer en la que se convirtió, subió al escenario para cantarla junto a quien la creó. Así fue el momento en que Karol G unió su voz a la de Alicia Keys y convirtió un recuerdo adolescente en un momento para toda la vida.

La colaboración ocurrió durante un evento especial de Fundación Con Cora, que lleva adelante la cantante latina. Allí interpretaron la canción que, hace 16 años, la colombiana interpretaba frente a una cámara casera en Medellín. Esta vez, la escena cambió con luces, público y la autora del tema a su lado.

Un deseo guardado durante años

En sus redes sociales, la colombiana dejó ver lo que significó ese encuentro.

No tengo palabras para describir este momento que me regaló Alicia Keys Karol G – Cantante

Recordó también sus primeros pasos, cuando subía a YouTube versiones hechas por puro entusiasmo: “Pasar de cantar sus canciones en YouTube, a cantar junto a ella y verla apoyar nuestra fundación, es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento”.

Ese sentimiento volvió a aparecer cuando comentó la publicación hecha por la propia Keys: “He estado preparándome toda mi vida para esto 🥺 y es literal mi realidad. Me he preparado toda la vida para vivir los momentos que sólo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto se han hecho realidad”.

La estadounidense también compartió su emoción y en su perfil escribió: “Cuando descubrí lo mucho que esta canción significaba para ella, fue taaaan bonito. Ese tipo de amor y su historia simplemente se sienten diferentes ✨”.

Una noche solidaria en Miami

El encuentro se dio durante la segunda gala benéfica Con Cora Land, organizada por la Fundación Con Cora, iniciativa creada por Karol G para impulsar proyectos sociales en Latinoamérica.

La celebración tuvo lugar en el Vizcaya Museum and Gardens, en Miami, y reunió a personalidades como Marc Anthony, Nadia Ferreira, Ciara, Greeicy, Elena Rose y Ela Taubert.

En la velada hubo momentos emotivos y además dejó ver, una vez más, que Karol G es más que música. Su labor a través de Fundación Con Cora se ha expandido al mismo ritmo que su carrera, y la gala en Miami se convirtió en otro paso dentro de esa misión.

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