ICE busca a indocumentado latino por arrollamiento fatal y huida en NJ: acusación policial

Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey (NY) y huir de la escena, ingresó indocumentado a Estados Unidos en dos ocasiones, una de ellas después de haber sido deportado, según las autoridades federales.

El hombre de 33 años está siendo buscado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras embestir con su camioneta de trabajo a Justo Pilco Tenesaca (68) y dejarlo atrapado bajo el vehículo cerca de Sussex Avenue en Morristown. Al parecer, posteriormente saltó del vehículo y huyó a pie poco antes de las 7:00 a.m. del viernes 20 de marzo, según la Oficina del Fiscal del Condado de Morris y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pilco Tenesaca, residente de Morristown, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde falleció poco después. El sospechoso permanece prófugo, mientras la policía local y los agentes federales trabajan por separado para dar con su paradero. La Directiva de Confianza para Inmigrantes de Nueva Jersey prohíbe a los agentes de policía prestar asistencia al ICE durante las investigaciones, destacó New York Post.

Según el DHS, Morocho Necta ingresó por primera vez a Estados Unidos en 2019 a través de la frontera sur y fue devuelto a México después de que un juez emitiera una orden definitiva de expulsión. Los funcionarios federales indicaron que posteriormente reingresó al país en un lugar y momento desconocidos.

“Hacemos un llamado al público para que informe sobre cualquier avistamiento de Wilson Adrián Morocho-Necta”, declaró el miércoles en un comunicado Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS. “Este extranjero indocumentado es el principal sospechoso de un atropello con fuga que causó la muerte de Justo Pilco Tenesaca y permanece prófugo”. Si alguien tiene información sobre su paradero “debe comunicarse de inmediato con el ICE al 866-DHS-2-ICE”. También se puede llamar al Departamento de Policía de Morristown al 973-538-2200 o a Morris County Crimestoppers al 973-267-2255.

Morocho Necta reside en Morristown y fue visto por última vez vistiendo una sudadera blanca con capucha y pantalones vaqueros. Conducía una camioneta de la empresa MC Home Improvements & Construction cuando atropelló a la víctima en un paso de peatones, relató a MorristownGreen.com Eric Couper, propietario de la compañía. Agregó estar “totalmente consternado” por el fatal accidente.

Los fiscales subrayaron que cualquier medida que se adopte tras la detención de Morocho Necta se ajustará tanto a las leyes estatales como a las federales en materia de inmigración. “La Oficina del Fiscal del Condado de Morris tiene conocimiento del estatus migratorio del acusado”, declaró a Fox News un portavoz de la agencia.

Morocho Necta enfrenta cargos por abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte y por poner en peligro a una víctima lesionada por huir del lugar de los hechos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares: ICE vs ciudades santuario

Esta semana DHS acusó a Carlos Aguilar Reynoso (27), originario de Guatemala, de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). Previamente Bairon Hernández (34), hondureño, fue acusado de empujar al azar a dos pasajeros a las vías del Metro de Nueva York, matando a uno de ellos. Según los federales había sido deportado en cuatro ocasiones.

En diciembre Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, fue acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (USDOT) anunciaron que Yisong un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que reprobó el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.

En noviembre una pareja hispana fue entregada a ICE tras presuntamente robar en una tienda Target en Long Island (NY). El mes pasado el DHS detuvo en Nueva Jersey a Jesús Fabián López, “un delincuente extranjero de Honduras”, y lo acusó de cargos por drogas y conducir bajo los efectos del alcohol. Además la agencia dijo que en 2021 un juez había ordenado su deportación de Estados Unidos.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. En agosto Raúl Luna Pérez, inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En julio Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado. También ese mes ICE arrestó en Nueva Jersey a dos migrantes con condenas previas por delitos sexuales contra menores y que siguieron viviendo en EE.UU. sin permiso migratorio.

En mayo Félix Rojas, sospechoso de violar el cadáver de Jorge González en un tren del Metro de Nueva York durante 30 minutos y robar sus pertenencias, fue identificado un inmigrante indocumentado que cruzó a EE.UU. desde México al menos cinco veces.

En marzo de 2025 una joven ecuatoriana fue detenida por ICE después de que la policía la arrestara con una amiga por presuntamente robar en una tienda Victoria’s Secret en Long Island (NY). En febrero de ese año Jorge J. Ramos, residenciado en Queens, fue arrestado por el ICE y FBI bajo cargos de tráfico sexual en hoteles de Long Island y según las autoridades es un inmigrante indocumentado nativo de México.

A fines de 2024 Sebastián Zapeta, indocumentado de Guatemala, fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego a una mujer sin hogar de 57 años que murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn (NYC).