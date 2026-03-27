Ex novio mató a hispana madre de 7 hijos en hogar en Nueva York: acusación

Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente justo antes de la navidad pasada.

García -desde el principio considerado sospechoso- fue arrestado este miércoles y acusado del homicidio de Negrón, joven abuela de 47 años, quien tenía 7 hijos y 4 nietas, sucedido al mediodía del 23 de diciembre de 2025.

“Debería pudrirse en el infierno”, declaró al Daily News Richie Negrón, hijo de la víctima, de 28 años, al reaccionar al arresto. “Como mínimo, debería recibir la pena máxima”.

García fue detenido en El Bronx, donde reside, y acusado de homicidio, agresión y posesión de armas de fuego. Es el padre de tres de los siete hijos de la víctima. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Era un hombre egoísta y violento. No sólo es un delincuente, es un asesino. Le arrebató mi madre a nuestra familia”, agregó el hijo mayor de la víctima. “Me alegra que lo hayan capturado”.

Negrón había roto su relación con el sospechoso dos meses antes y se había mudado al apartamento de su hija menor, ubicado en W. 141st St. cerca de Malcolm X Blvd. Fue allí donde el agresor la confrontó en el baño y le disparó tres veces.

La mujer fue asesinada tras regresar a casa de una rápida salida a la tienda; los investigadores sospechan que el pistolero se introdujo en la vivienda a través de una puerta que ella había dejado sin cerrar con llave durante su breve ausencia.

Violencia entre parejas

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY).

La semana pasada Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También este mes dos hermanas fueron baleadas por un ex novio en su hogar en Brooklyn (NYC) y aunque en principios sobrevivieron una de ellas se encuentra en estado crítico. Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente este mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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