Mujeres Destacadas 2026: Damaris Mercado

El trabajo que Damaris Mercado hace en “Make It Happen” se resume en una palabra: ayudar.

“Me encanta ayudar a la gente a resolver problemas”, dijo. “Me gusta ayudar a las personas a pensar en ideas de cómo pueden resolver y cómo las cosas pueden ser posibles”.

En las múltiples dimensiones profesionales en las que trabaja Mercado, no hay un proyecto que no pueda desarrollar. En su calidad de Productora, Curadora y Educadora de Make It Happen, empresa de la que es fundadora, ofrece desarrollo profesional y apoyo integral a emprendedores, pequeñas empresas y organizaciones comunitarias que buscan producir eventos, proyectos y programas educativos.

Uno de los ejemplos de su trabajo es el Mercado Project, una iniciativa cultural que ella dirige y que fue creada para honrar y preservar el legado de su padre, Ralph Mercado, un renombrado empresario que consolidó lo que muchos consideran un imperio de la salsa y el jazz latino.

Damaris considera que sus dos padres fueron una gran inspiración para ella. Mientras que su padre administraba múltiples empresas que servían a propósitos diferentes —la compañía RMM Records, una de representación de artistas y una de promoción de conciertos—, su madre tenía un par de trabajos de tiempo completo y además atendía su propio negocio.

“Mi mamá era costurera y tenía un negocio de accesorios que combinaban con la ropa que diseñaba”, dijo. “Esto es lo que he conocido y visto desde pequeña”.

Damaris además dirige Women in Midlife, una iniciativa que consiste en una reunión mensual virtual con una comunidad femenina de todo el mundo que se reúne para hablar sobre las cosas que las motivan o les dificultan la vida en esa etapa, como trabajo, dinero, relaciones, viajes, jubilación o familia.

“Cualquier tema es bienvenido”, dijo. “En este grupo no hay tabúes”.

Algo de lo que Mercado más disfruta es ver las sonrisas en la cara de otras personas, ver lo que pudo hacer por ellas.

“Eso es lo que me gusta hacer, ayudar a la gente a encontrar la manera de seguir echando para adelante con su proyecto, con sus ideas, de pensar en una manera que ellos no habían pensado”, dijo.