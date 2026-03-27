Neoyorquinos listos para protestar este sábado contra Trump: “No Kings”

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, hace ya más de 14 meses, la protesta contra las medidas que ha impulsado desde el gobierno federal se ha convertido en uno de sus grandes lunares.

Y miles de neoyorquinos se preparan para salir este sábado 28 de marzo a las calles, a manifestarse contra el mandatario en la denominada campaña “No Kings” (no reyes) que se adelantará en todo el país en su tercera protesta.

Diferentes organizaciones comunitarias y grupos vecinales están haciendo un llamado a que neoyorquinos de los cinco condados se sumen de manera pacífica a la manifestación general que el sábado se reunirá en la 7a avenida y Central Park South para levantar las voces contra el accionar de la administración federal.

La campaña “No Kings” advierte que además del rechazo contra las políticas promovidas desde Washington contra la comunidad inmigrante, los manifestantes buscan protestar contra la guerra contra Irán y medidas restrictivas que han afectado libertades y derechos civiles en todo el país.

“En Estados Unidos, no tenemos reyes”, aseguran los promotores de la marcha que llega a su tercera edición, quienes advirtieron que la asistencia en Nueva York en octubre pasado reunió a más de 300,000 personas, aunque el NYPD mencionó que la participación fue de unos 100,000 manifestantes.

“Tenemos Una policía secreta enmascarada aterrorizando a nuestras comunidades. Una guerra ilegal y catastrófica que nos pone en peligro y dispara nuestros costos. Ataques contra nuestra libertad de expresión, nuestros derechos civiles y nuestra libertad de voto. Costos que empujan a las familias al límite”, agregaron. “Trump quiere gobernarnos como un tirano. Pero esto es Estados Unidos, y el poder pertenece al pueblo, no a aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios. El 28 de marzo, nos uniremos y diremos, alto y claro: ¡No a los reyes!”.

Además de la jornada de protesta general en Manhattan, donde promotores piden llevar pancartas, en los otros condados se están promoviendo diferentes actividades para rechazar las acciones de ICE y los recortes a servicios sociales esenciales como el Seguro Social, Medicaid y la educación pública. A nivel nacional también habrá manifestaciones similares para hacer un llamado a defender la democracia y hacer frente al autoritarismo.

Los organizadores mencionaron que habrá varios eventos como una acción en el puente de Washington Heights que tendrá lugar entre las 10:00 a. m. y el mediodía y el evento “Queens Says No Kings” (Queens dice no a los reyes) entre las 10:00 a. m. y las 12:30 p. m. en el MacDonald Park de Forest Hills.

Asimismo, habrá una protesta en El Bronx, entre las 12:00 p. m. y las 2:00 p. m. que tendrá lugar en El Bronx Victory Memorial de Throggs Neck, otra en el Upper West Side, entre las 12:00 p. m. y las 2:00 p. m. y otra en Fresh Meadows, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., en el noreste de Queens.

Brooklyn también se manifestará en su condado con una marcha en Park Slope, de 1:00 p. m. a 3:00 p.m. desde Garfield Place para marchar a lo largo de Prospect Park West.

Y en Staten Island también habrá una manifestación de 1:00 a 3:00 p. m. y un evento en West Harlem/Morningside Heights de 1:30 a 3:00 p. m.

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