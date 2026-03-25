Trump recibe diariamente un resumen en video de los bombardeos de EE.UU. en Irán, según informes

El presidente Donald Trump recibe cada día de parte de su equipo un vídeo que resume los bombardeos que el Comando Central del Ejército estadounidense lleva a cabo en Irán, reveló este miércoles NBC News.

La cadena, que citó a tres funcionarios estadounidenses, afirmó que el video suele durar unos dos minutos y resume los ataques más importantes de las últimas 48 horas.

El vídeo no es la única información sobre la guerra que recibe Trump, quien también se mantiene al día con conversaciones con sus asesores militares y de inteligencia, con líderes extranjeros e información de prensa.

Pero según NBC, el vídeo resumen está alimentando la preocupación entre aliados de Trump de que este no está recibiendo o asimilando el panorama completo de la guerra, que ya lleva cuatro semanas.

Frustración de Trump por cobertura de medios tradicionales

De acuerdo con las fuentes citadas, está creciendo la frustración de Trump con la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación, pues considera, en base a lo que ve en los vídeos, que la guerra es un éxito.

Trump habría preguntado a sus asesores por qué la prensa no da mayor importancia a lo que él ve en los vídeos.

En un comunicado enviado a NBC, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó la idea de que Trump no tenga una información completa de la guerra.

“Cualquiera que haya participado en conversaciones con el presidente Trump sabe que él busca activamente la opinión de todos los presentes y espera una honestidad absoluta de todos sus principales asesores”, dijo.

Guerra en Irán está cerca de cumplir un mes

La guerra comenzó el 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra países vecinos que albergan bases militares estadounidense y bloqueando el estrecho de Ormuz, donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

La mayoría de estadounidenses rechaza el conflicto, incluso entre las bases de Trump, quien hizo campaña con la promesa de no involucrar al país en prolongadas guerras en el extranjero.

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