Firma de Trump aparecerá en billetes mientras el uso del efectivo va cayendo

La firma del presidente Donald Trump aparecerá en los billetes estadounidenses, algo sin precedentes para un mandatario en ejercicio, en un momento en que los ciudadanos usan menos dinero en efectivo que nunca.

El ejecutivo sigue teniendo un gran poder simbólico, incluso mientras que su papel en los pagos cotidianos se reduce.

El Departamento del Tesoro planea estampar la firma de Trump en todos los nuevos billetes estadounidenses, coincidiendo con el 250 aniversario de la nación en 2026.

Por regla general, los billetes estadounidenses llevan firmas del secretario del Tesoro y del tesorero, no del presidente.

De acuerdo con la Reserva Federal, el efectivo solo representa el 14% de los pagos en la nación norteamericana.

Los estadounidenses hacen alrededor de siete pagos en efectivo al mes, de un total de unos 48. Incluso cuando se usa, el efectivo suele ser una opción de último recurso: dos tercios de los pagos en efectivo provienen de personas que prefieren las tarjetas, informó Axios.

En tanto, dar el cambio exacto se está volviendo cada vez más difícil. En febrero de 2025, Trump ordenó al Tesoro que dejara de acuñar monedas de un centavo, asegurando que era una manera de “eliminar el despilfarro del presupuesto”. La Casa de la Moneda de EE.UU. acuñó la última moneda de un centavo en circulación en noviembre.

Sin embargo, no todo el efectivo está desapareciendo, de hecho, su papel se ha estabilizado. Su uso se ha estabilizado en los últimos años, lo que sugiere que ha llegado a un nivel mínimo, de acuerdo con los datos de la Reserva Federal.

Y más del 80% de los estadounidenses usan efectivo al menos ocasionalmente, lo que resalta la importancia de su vigencia.

El plan de Trump forma parte de una iniciativa más grande para transformar la forma en que los ciudadanos conciben el dinero, incluso a medida que el dinero físico en sí mismo está cambiando.

Un comite federal aprobó hace poco una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump.

Según lo que informó el medio de comunicación Reuters, se espera que los primeros billetes de $100 dólares con la firma del presidente republicano se impriman en junio, seguidos de otros billetes en los meses posteriores.

Podrían pasar semanas hasta que los nuevos billetes circulen por los bancos, incluso teniendo en cuenta que cada vez menos estadounidenses usan efectivo.

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