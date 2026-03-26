Billetes de $1 dólar tendrán la firma de Trump: ¿A qué se debe?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los futuros billetes de un dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump, en una decisión que, según la institución, no tiene precedentes para un mandatario en ejercicio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca reconocer los “logros económicos” del presidente, y los nuevos billetes comenzarán a circular antes del 4 de julio, en el 250 aniversario de la independencia.

Además de la rúbrica presidencial, también aparecerá la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Tesoro subrayó que se trata de la primera vez que la firma de un presidente en funciones se incorpora a un billete estadounidense, lo que ha generado cuestionamientos debido a las restricciones legales vigentes sobre la representación de mandatarios en el dinero en circulación.

“La huella que el presidente dejó en la historia como artífice del resurgimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable”, declaró Bessent en un comunicado. “Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido”.

A pesar de las declaraciones del secretario, encuestas recientes muestran que los votantes están descontentos con la economía, citando el aumento de la inflación y el alto costo de vida.

Trump en la moneda

La noticia se da a conocer luego de que un comité federal de arte aprobara recientemente el diseño de una moneda con la imagen de Trump, basada en una fotografía tomada en 2025 y actualmente exhibida en la Galería Nacional de Retratos en Washington.

El diseño fue avalado sin objeciones por los miembros del comité, todos designados por el propio mandatario.

La pieza incluye elementos simbólicos como la palabra “LIBERTY” en la parte superior, las fechas “1776-2026” y la frase “IN GOD WE TRUST”, acompañada de trece estrellas. No obstante, aún no se ha definido su denominación ni tamaño, mientras la Casa de la Moneda evalúa su producción.

La iniciativa ha provocado críticas desde sectores demócratas, que cuestionan su legalidad al recordar que la normativa federal prohíbe que un presidente en ejercicio figure en billetes.

El único antecedente citado es el de Calvin Coolidge, quien apareció en una moneda conmemorativa en 1926 durante el 150 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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