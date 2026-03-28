Miles protestan en Nueva York contra Trump en la tercera jornada de “No Kings”

Miles de personas protestaron este sábado en Nueva York como parte de la tercera jornada nacional de protestas del movimiento No Kings, una movilización que se replica en los 50 estados de Estados Unidos y que apunta contra el presidente Donald Trump, su política migratoria y la guerra en Irán.

En Manhattan, la principal convocatoria reunió a manifestantes en la intersección de la Séptima Avenida y Central Park South, mientras que en otros puntos de la ciudad, incluyendo El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, se desarrollaron actividades simultáneas organizadas por grupos comunitarios y vecinales.

La protesta en Nueva York forma parte de una movilización impulsada por una coalición de unas 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, la ACLU y el movimiento Indivisible. Los organizadores prevén más de 3,300 concentraciones en todo el país, lo que convertiría esta jornada en la mayor demostración hasta ahora contra el actual gobierno.

Los manifestantes rechazan lo que califican como un giro “autoritario” en el segundo mandato de Trump, con énfasis en los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas.

También expresan su oposición a la ofensiva militar en Irán, que este sábado cumple un mes, y a políticas que, según denuncian, han afectado derechos civiles y libertades fundamentales.

“En Estados Unidos, no tenemos reyes”, señalaron los promotores de la marcha en Nueva York, quienes acusan a la administración de actuar como un “tirano” y de imponer medidas que afectan a las familias trabajadoras e inmigrantes.

En la convocatoria también se denunció la presencia de “una policía secreta enmascarada aterrorizando a nuestras comunidades” y el aumento del costo de vida vinculado a las decisiones del gobierno federal.

Además de la concentración principal en Manhattan, durante la mañana y la tarde se realizaron protestas en distintos puntos de la ciudad, como el puente de Washington Heights, el MacDonald Park en Queens, el Bronx Victory Memorial y Park Slope en Brooklyn.

Los organizadores pidieron a los asistentes participar de manera pacífica y portar pancartas.

A nivel nacional, una de las concentraciones más relevantes está prevista en Minnesota, donde en enero murieron dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios, un hecho que intensificó las críticas contra ICE.

Sigue leyendo:

• Protestas ´No Kings´ anti Trump en Nueva York: alerta por cierre de calles y cambio en rutas de buses

• Manifestantes en protestas “No Kings” en P.R. reclaman derechos para trabajadores y denuncian alza en el costo de vida

• Neoyorquinos listos para protestar este sábado contra Trump: “No Kings”