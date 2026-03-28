Britney Spears rompió el silencio tras su arresto

Después de tres semanas sin señales, Britney Spears volvió a mostrarse en Instagram con una publicación que marca su primera reacción pública desde su arresto en California a inicios de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol. La breve actualización llegó el 27 de marzo y mostró a la cantante en un montaje de clips frente a un espejo junto a su hijo menor, Jayden, de 19 años.

En la descripción del video, Spears escribió: “Gracias por todo su apoyo, pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición!!! ¡Sean amables!”. El mensaje se convirtió en la primera ventana a su estado emocional tras el incidente, ya que durante su ausencia incluso llegó a ocultar por completo su cuenta. Actualmente, su perfil permanece en modo “privado”.

De acuerdo con “People”, la artista ha optado por mantenerse cerca de su círculo más íntimo. Sus hijos, Jayden y Sean Preston, de 20 años, fruto de su relación con Kevin Federline, han sido su principal refugio en estas semanas marcadas por preocupación y especulaciones en redes.

Un conflicto legal tras la detención

Mientras su vida digital permanece reducida a esa única publicación reciente, Spears también enfrenta una situación paralela que involucra a su exguardaespaldas Thomas Bunbury.

La cantante lo acusa de haber ingresado sin permiso a sus dispositivos electrónicos y a su cuenta de “iCloud”, una intrusión que habría ocurrido luego de que él fuera despedido en agosto de 2025 por romper un acuerdo de confidencialidad al comunicarse con seguidores y medios, según reportó “TMZ”.

La artista estadounidense fue liberada horas después del procedimiento policial. Crédito: Jordan Strauss | AP

La denuncia fue revelada por “Daily Mail”, que informó que sus abogados enviaron una carta de “cese y desistimiento” al exempleado. En ese documento, Spears sostiene que Bunbury “pudo acceder a sus dispositivos y a su cuenta de iCloud sin su autorización o consentimiento”.

Según la información publicada, la artista comenzó a sospechar cuando experimentó bloqueos constantes en sus cuentas personales. Estos episodios se presentaron después del despido del guardaespaldas, lo que llevó a su equipo a considerar la posibilidad de una vulneración de privacidad. La cantante asegura que fue “bloqueada de sus cuentas en varias ocasiones”.

Exigencias y próximos pasos

En la carta dirigida a Bunbury, los abogados advierten que el exempleado habría incumplido “múltiples leyes estatales y federales”. También señalan que, si no colabora, podría ser reportado ante las autoridades correspondientes.

Entre las solicitudes, Britney Spears pide que elimine cualquier copia de archivos que haya obtenido y que revele si compartió “fotos, archivos o documentos” con terceros. La intención es determinar la dimensión del acceso no autorizado y verificar si su información terminó en manos externas.

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