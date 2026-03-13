Britney Spears quiere mantener el bajo perfil y se refugia en su casa de Los Ángeles

A inicios de este mes se informó que Britney Spears había sido arrestada por la Patrulla de Caminos de California. Ahora, la estrella pop ha querido mantenerse bajo perfil y fuentes cercanas aseguran que no ha salido de su mansión en Los Ángeles.

Según información compartida por ‘TMZ’, personas cercanas a la cantante estarían presionando para que acceda a recibir tratamientos médicos. El arresto a inicios de marzo se debió a que las autoridades sospechaban que estaba conduciendo ebria; la llevaron a un hospital para llevarle a cabo pruebas, pero los resultados nunca fueron difundidos públicamente.

Por ahora, estaría refugiándose dentro de su hogar en Los Ángeles y también ha desaparecido su cuenta de Instagram, donde solía compartir videos bailando frente a la cámara e incluso lo usó como un espacio para desahogarse sobre el maltrato familiar que enfrentó por años.

Además de las fuentes que aseguran que se quiere que Spears sea tratada, ‘TMZ’ también informó que su manager, Cade Hudson, sigue trabajando para que la cantante vuelva a ser exitosa y asegura estar enfocado en tomar las medidas correctas.

El pasado de Britney Spears con los arrestos

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Britney Spears es detenida mientras maneja. En 2008, fue detenida en la misma ciudad por un incidente de atropello y fuga. En ese caso se confirmó que estaba conduciendo sin una licencia válida. Para obtener la libertad condicional, la estrella pop también tuvo que pagar multas y acceder a asistir a asesoramiento.

Por otro lado, de internarse en algún centro de ayuda, no sería la primera vez. Durante años, la cantante ha sido foco de los medios justamente por ser internada en estos centros. Esto ocurrió en varios momentos que se relacionan con crisis personal y durante todos los años (2008-2021) que estuvo bajo el marco de la tutela legal.

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