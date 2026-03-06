Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, se pronuncia tras el arresto de la cantante

Kevin Federline se pronunció tras el arresto de su exesposa, la cantante Britney Spears, por conducir bajo los efectos del alcohol en California.

Mark Vincent Kaplan, abogado de Federline, se pronunció en su nombre en una declaración a TMZ. “Kevin espera lo mejor para Britney. Y si necesita ayuda, espera que ella no se resista ni quienes intentan colaborar con ella”, declaró el abogado.

El abogado señaló que él y el bailarín han hablado con Spears tras el arresto. “La preocupación es si esto es solo un caso aislado o uno más”, concluyó el comunicado.

‘La Princesa del Pop’ fue arrestada el miércoles bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, California.

Según reportó US Weekly, la cantante presuntamente conducía entre carriles y a exceso de velocidad. Los agentes policiales detuvieron a Spears y la sometieron a varias pruebas de sobriedad para luego ser trasladada a un centro de salud para analizar sus niveles de alcohol en sangre.

Spears fue arrestada y liberada a las 6:00 am del día siguiente. El incidente continúa bajo investigación y se esperan los resultados de la prueba de alcohol en sangre.

El representante de Spears emitió un comunicado en el que afirma que el incidente es “inexcusable y desafortunado”. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”, dijo.

Se espera que la interprete de ‘Baby One More Time’ se presente en tribunales el próximo 2 de mayo.

Kevin Federline y Britney Spears estuvieron casados desde 2004 hasta 2007 y tuvieron dos hijos juntos. En 2008 el bailarín obtuvo la custodia exclusiva de sus hijos y luego Britney Spears quedó bajo tutela de su padre y finalizó 13 años después.

