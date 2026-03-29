Autoridades de Nueva York investigan muerte de un hombre hallado en parque de Brooklyn

Un hombre fue encontrado sin vida en la orilla de un parque de Brooklyn el sábado en la mañana, informaron las autoridades.

Los oficiales, alarmados por una llamada al 911, se apersonaron inmediatamente al lugar de los hechos cerca de las 9:30 de la mañana en el Parque Calvert Beach, donde el cadáver del sujeto, todavía sin identificar, yacía boca abajo.

Los paramédicos lo declararon muerto en la escena.

No se aclaró si había algún crimen de por medio, mientras el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ya abrió una investigación sobre el suceso.

El médico forense de la ciudad de Nueva York determinará la causa de muerte del hombre desconocido, informó Daily News.

Hace poco más de una década, en el Parque Calvert Vaux, cerca de Coney Island, fue encontrado un cuerpo desmembrado de una mujer que apareció en la orilla. El NYPD dedicó varios años a su identificación, y finalmente para el 2023, se determinó que se trataba de Jennifer McAllister, residente de Brooklyn.

La mujer contaba con 33 años cuando desapareció en algún momento de 2014. Sus restos fueron descubiertos en enero de 2015. Los agentes contaban con un solo detalle para identificarla: un tatuaje que creían que decía “Monique”, pero luego se determinó que era Konique, el nombre del hijo de la víctima.

“Logramos identificar a una familiar de la víctima”, declaró el exjefe de detectives del NYPD, James Essig, en 2023. “Ella reconoce el tatuaje y dice que no es Monique, sino Konique”.

El NYPD dictaminó que su muerte fue un homicidio. Su victimario sigue prófugo de la justicia.

A inicios de marzo, específicamente el 7 de marzo, se descubrió el cadáver de un hombre en la costa de Red Hook, Brooklyn.

El sujeto, aún sin identificar, fue encontrado alrededor de la 1:30 de la tarde cerca de la calle Van Brunt y los servicios de emergencia lo declararon muerto en el mismo sitio, de acuerdo con lo que señaló la policía.

En 2024, la policía de Nueva York informó del descubrimiento de ocho cadáveres en Jamaica Bay, Brooklyn, y sus alrededores.

Los cuerpos sin vida sumergidos en el agua suelen subir a la superficie mientras aumenta la temperatura del ambiente.

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