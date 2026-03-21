Hallan el cuerpo de estudiante de Alabama desaparecido en una playa de Barcelona

La muerte de un estudiante estadounidense cuyo cadáver fue descubierto en el agua en una playa de Barcelona, España, días después de que se denunciara su desaparición, sigue siendo un misterio, ya que la policía asegura que no cree que haya ningún crimen detrás de su fallecimiento.

Identificado como Paul Gracey, de 20 años, estudiante de tercer año de la Universidad de Alabama, fue visto por última vez la madrugada del martes en Shoko, una discoteca frente al mar en Villa Olímpica, España. Su cuerpo fue encontrado a unos 295 pies de distancia, en el agua, en la playa de Somorrostro, cerca de las 6:00 de la tarde del jueves, informó la policía catalana.

Gracey estaba visitando a unos amigos que estudiaban en el extranjero cuando desapareció, de acuerdo con lo que informaron sus parientes. Se ha publicado muy poca información sobre su estancia en Barcelona.

El presidente de la fraternidad Theta Chi de la universidad, Cavin McLean, dijo que le informaron que el estudiante estadounidense estaba con un grupo en Shoko y que se separaron, “y que esa fue la última vez que lo vieron”.

La policía de Barcelona informó haber recibido un llamado sobre la posible desaparición de una persona alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes en la zona del Puerto Olímpico.

De acuerdo con McLay, el grupo con el que estaba Gracey no tuvo ningún incidente que les hiciera temer por su seguridad, informó NBC News.

Señaló que unas diez personas se encuentran en Barcelona visitando a algunos miembros de la fraternidad que están estudiando en el extranjero. McLay comentó que él también viajó a Barcelona, pero que no se alojaba con el mismo grupo de amigos de Gracey.

La policía local ha declarado la muerte del estadounidense como un accidente. No se cree que haya habido ningún acto delictivo, pero esto todavía no se ha confirmado, de acuerdo con lo que informó la policía catalana en un comunicado.

No se han dado más detalles al respecto, ni siquiera la fecha en que se entregará el cuerpo a la familia. La policía informó que se hará una autopsia en un centro de Barcelona.

La familia del joven declaró estar “desconsolada” por su muerte y “luchando por asimilar esta pérdida inimaginable”.

“Estamos profundamente agradecidos por la gran muestra de amor, apoyo y oraciones de personas de todo el mundo; muchos ayudaron a compartir la historia de Jimmy y a dar a conocer su vida para que otros puedan conocerlo”, dijo la familia en un comunicado en Facebook, refiriéndose a Gracey por su apodo “Jimmy”.

“Agradecemos sinceramente el continuo apoyo y la coordinación de las autoridades locales y del Consulado de Estados Unidos mientras trabajamos para comprender mejor las circunstancias que rodean esta tragedia”, indicaron.

Gracey, quien estudiaba contabilidad en la Universidad de Alabama, era originario de Elmhurst, un suburbio de Chicago. La universidad informó que estaba en un viaje personal cuando desapareció. En un comunicado, apuntó que su muerte “ha causado una profunda conmoción en todo el campus”.

Se graduó de Saint Ignatius College Prep de Chicago en 2023, donde fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor y de la Sociedad de Honor de Latín. Fue un graduado de tercera generación, siguiendo los pasos de su madre, su abuelo y sus tíos abuelos.

La escuela lo recordó por su “fuerte carácter” y su “lealtad”, y aseguró que era un “miembro fundamental tanto del programa de lacrosse como del de hockey”.

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