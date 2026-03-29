Cómo ver videos de YouTube sin anuncios gratis y de manera legal

Un método que circula en redes sociales promete ver videos sin anuncios en YouTube mediante una simple modificación en la URL. Sin embargo, aunque puede reducir ciertos elementos visibles, no elimina completamente la publicidad ni representa una solución oficial.

En los últimos días, usuarios han compartido un truco que consiste en insertar un guion en la dirección web de YouTube entre la letra ‘t’ y la ‘u’.

Por ejemplo, cambiar “youtube.com” por “yout-ube.com” al momento de reproducir un video.

Esta modificación aparentemente redirige el contenido hacia una versión alternativa del reproductor.

De acuerdo con la información disponible, este procedimiento suele llevar al dominio conocido como youtube-nocookie.com, una variante utilizada principalmente para incrustar videos en sitios web.

Su función principal es limitar el uso de cookies y reducir el rastreo de datos antes de que el usuario interactúe con el contenido.

Este modo ‘sin cookies’ ofrece una experiencia más limpia, ya que elimina algunos elementos como recomendaciones, barras laterales y ciertos avisos emergentes.

En algunos casos, los usuarios reportan que también desaparecen anuncios visibles, lo que ha llevado a la percepción de que se trata de un método para evitarlos.

No obstante, este sistema no fue diseñado como un bloqueador de publicidad.

La reproducción de anuncios puede seguir ocurriendo, especialmente después de iniciar el video, ya que la plataforma continúa recopilando información de uso una vez que el usuario interactúa.

Además, el truco no es una función oficial de YouTube, por lo que su funcionamiento puede cambiar o dejar de estar disponible en cualquier momento.

Tampoco garantiza una experiencia libre de anuncios en todos los casos, ni sustituye servicios de pago o herramientas diseñadas específicamente para ese propósito.

En resumen, modificar la URL puede ofrecer una interfaz más simple y menos saturada, pero no elimina completamente la publicidad ni representa una solución definitiva para ver contenido sin interrupciones dentro de la plataforma.

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