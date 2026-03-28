Andrea Bocelli cantará gratis en el Zócalo de la CDMX

El centro histórico de la Ciudad de México se alista para recibir a Andrea Bocelli, quien ofrecerá un recital gratuito confirmado por la jefa de Gobierno Clara Brugada a través de sus redes sociales.

La funcionaria adelantó que el espectáculo contará con invitados sorpresa y lo describió como una “velada mágica” que resaltará el perfil cultural de la capital. La fecha prevista para el concierto es el sábado 18 de abril.

El anuncio despertó entusiasmo inmediato entre los seguidores del tenor, que actualmente recorre varios países con su espectáculo “Romanza 30 Anniversary”. Esta gira lo ha llevado a escenarios de Europa, Egipto y Norteamérica, una agenda que ahora suma una parada especial en territorio mexicano.

Un encuentro masivo en la Plaza de la Constitución

La Plaza de la Constitución tiene una larga tradición de conciertos multitudinarios, y el recital de Bocelli promete seguir esa línea. Aunque todavía no se ha revelado el horario, se espera que el Zócalo reciba a miles de asistentes, muchos de ellos dispuestos a reunirse desde temprano para asegurar un buen lugar frente al escenario.

Como suele ocurrir en eventos de gran convocatoria, es posible que se habiliten pantallas gigantes en calles aledañas para quienes prefieran mantenerse a cierta distancia del núcleo del concierto o no logren ingresar a la plancha principal.

Mientras se ajustan los preparativos, las autoridades mantienen la expectativa alta. La presentación del tenor italiano podría convertirse en uno de los encuentros culturales más concurridos del año, especialmente tomando en cuenta el historial reciente de la plaza.

El antecedente más cercano con Shakira

El Zócalo vibró hace poco con otra artista de talla mundial: Shakira, quien se presentó el 1 de marzo como parte de “Las mujeres ya no lloran”. Ese show reunió a más de 400,000 personas, según datos oficiales, y dejó claro que el público capitalino responde con fuerza a las convocatorias masivas.

Con ese antecedente, el concierto de Andrea Bocelli se perfila como otro encuentro multitudinario que celebrará la música en el corazón de México.

En cuanto surjan nuevos detalles, como el horario o información logística adicional, se actualizarán los datos para que los fans del tenor puedan planear su visita sin contratiempos.

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