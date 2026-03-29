Irán advierte que habrá una “humillante captura” de soldados estadounidenses si hay un ataque terrestre

Altos mandos militares de Irán emitieron una serie de pronunciamientos dirigidos al gobierno de Estados Unidos, en las que advierten sobre las consecuencias que enfrentaría el ejército estadounidense ante un eventual despliegue de tropas en territorio iraní o en las aguas del golfo Pérsico.

“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia de Irán a la agencia Tasnim.

El portavoz vinculó las decisiones de la administración de Donald Trump con una supuesta inestabilidad política, afirmando que Estados Unidos se encuentra en un “atolladero mortal”. Asimismo, aseguró que las tropas estadounidenses han desplazado sus bases hacia zonas civiles en países vecinos para evitar ofensivas directas.

Amenazan con “degollar” tropas estadounidenses

Por su parte, el general Amirhosein Shafiei, comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército de Tierra, reforzó la narrativa de resistencia al referirse sobre la preparación técnica y táctica de sus unidades y amenazó con “degollar” a las tropas estadounidenses.

El oficial superior indicó que, tras 30 días de conflicto, las Fuerzas Armadas han “ajustado sus tácticas para responder a cada ataque con acciones contundentes”.

“Que el enemigo tenga por seguro que afilamos nuestros cuchillos cada día más y que cortaremos la garganta de cada uno de sus soldados”, advirtió Shafiei.

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