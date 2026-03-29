EE.UU. permite llegada de buque ruso con petróleo a Cuba tras meses de bloqueo

La Guardia Costera de Estados Unidos autorizó el ingreso a Cuba de un buque ruso con más de 700,000 barriles de crudo, tras meses de restricciones al suministro energético hacia la isla, según informó The New York Times.

El tanquero, identificado como Anatoly Kolodkin, se encuentra a menos de 24 kilómetros del territorio cubano y se prevé que ingrese a aguas de la isla este domingo, con llegada estimada para el martes. La embarcación, de bandera rusa, está sancionada tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

La decisión se produce en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, agravada por las limitaciones al acceso a petróleo importado. El arribo del cargamento podría aliviar parcialmente la escasez de combustible que ha provocado apagones prolongados y afectaciones en la actividad económica.

Hasta ahora, no se han explicado las razones por las que Washington permitió el paso del buque, ni si se autorizarán futuros envíos de crudo ruso hacia la isla.

La medida contrasta con la política adoptada por el presidente Donald Trump, quien a finales de enero firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a quienes suministraran petróleo a Cuba.

En paralelo, Rusia había señalado semanas atrás que evaluaba enviar crudo a la isla por motivos humanitarios, pese a las restricciones impulsadas por Estados Unidos.

Cuba necesita aproximadamente 100,000 barriles diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales cerca de 40,000 provienen de producción nacional. La caída en el suministro externo ha generado un déficit que se refleja en cortes eléctricos y en la ralentización de gran parte de la economía.

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