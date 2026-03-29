ICE aumenta presencia en aeropuertos de Nueva York; recomiendan cautela a viajeros

El despliegue de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos en todo el país está causando llamadas exaltadas de los defensores de la inmigración y abogados por parte de viajeros que buscan orientación sobre cómo proceder.

De acuerdo con los defensores y abogados, los inmigrantes llaman para buscar información sobre el escrutinio al que serán sometidos, sus derechos y si deberían viajar en avión. El despliegue se produce en medio de una escasez de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), quienes han estado laborando sin cobrar su salario en un cierre parcial del gobierno.

Esto sucede en un momento en que el gobierno republicano de Donald Trump lleva 15 meses intensificando la represión en Estados Unidos con la inmigración, tanto legal como ilegal.

Los agentes de ICE han sido enviados a aeropuertos de toda la región de la ciudad de Nueva York, incluidos LaGuardia, JFK y Newark. Los funcionarios federales declararon que los oficiales de ICE se encargarán del control de multitudes y vigilancia de las salidas, pero se descubrió que los agentes no han aliviado las filas de seguridad de manera importante.

Los abogados de inmigración, en administraciones presidenciales anteriores, los viajeros sin estatus migratorio permanente solían viajar en vuelos nacionales sin problemas. No obstante, bajo el gobierno de Trump, las detenciones de ICE en los aeropuertos se han disparado, incluso antes del reciente despliegue.

“Siempre existe un riesgo cuando uno es indocumentado”, expresó Robert Tsigler, abogado de inmigración con sede en la ciudad de Nueva York. “Pero el riesgo es definitivamente mucho mayor ahora que el personal del ICE patrulla los aeropuertos”.

Esto es lo que los viajeros aéreos deben saber antes de dirigirse al aeropuerto.

Cambio de planes si corre riesgo de ser detenido

Según los abogados, los viajeros con alto riesgo de detención deberían reconsiderar la posibilidad de volar. Esto incluye a las personas sin estatus legal permanente, con cargos penales pendientes y aquellas con órdenes de deportación definitivas.

La organización estatal sin fines de lucro New York Immigration Coalition asegura que otros inmigrantes también podrían estar en peligro de ser arrestados en los aeropuertos. Esto incluye a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), personas con peticiones de inmigración pendientes y titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) con antecedentes penales o que presenten otros factores de riesgo, como participar en actividades políticas específicas, incluido el activismo propalestino.

Según la coalición, hay otras personas en riesgo que pueden ser las que hayan tenido algún contacto con el sistema judicial penal —incluso si su caso fue desestimado— y para aquellas con un estatus legal temporal que la administración ha revocado o revocará prontamente, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la libertad condicional.

El grupo recomienda que los inmigrantes verifiquen con antelación si tienen una orden de deportación, llamando a la línea directa de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales de inmigración del país, al 800-898-7180, informó Gothamist.

“Debemos asegurarnos de tomar las precauciones necesarias para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades”, señaló Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “Y si este viaje se puede posponer, pospónganlo. No vale la pena arriesgar su libertad”.

Debe conocer sus derechos y protecciones

Todos los pasajeros deben conocer sus derechos y protecciones constitucionales básicas al momento de interactuar con las autoridades, ya sea en un aeropuerto o en cualquier otro lugar. Incluso los ciudadanos estadounidenses pueden ser encarcelados, interrogados e incluso arrestados por agentes de inmigración.

Los viajeros en los aeropuertos, al igual que en otros sitios, tienen derecho a rechazar responder preguntas o a someterse a registros, manifestó Allison Cutler, abogada sénior de inmigración del New York Legal Assistance Group. Pero algunos abogados indicaron que tales negativas pueden usarse para impedir que un pasajero suba al avión.

Cutler aseveró que creen que la presencia de ICE en los aeropuertos es una “grave táctica de intimidación” para causar un efecto disuasorio que lleve a las personas a renunciar a sus derechos constitucionales.

“Es sumamente importante para nuestra democracia que nos neguemos, como público y como sociedad en su conjunto, a renunciar a esos derechos y a normalizar esta violencia institucional contra nuestros derechos constitucionales”, expresó Cutler.

Proteger su teléfono

Los defensores de los inmigrantes y abogados recomiendan a todos los viajeros, tanto ciudadanos como extranjeros, desactivar las funciones de seguridad biométrica de sus dispositivos electrónicos, como el reconocimiento facial y las contraseñas de huella dactilar, para evitar que los agentes federales accedan con facilidad a ellos. Además, aconsejan eliminar información sensible de los teléfonos, como información legal confidencial, en caso de que los dispositivos sean registrados.

Los pasajeros que se nieguen a que los agentes revisen sus dispositivos todavía podrían sufrir la confiscación de los mismos, de acuerdo con los especialistas en el tema. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) apunta que la legalidad de esta acción por parte del gobierno de Trump sigue siendo un asunto polémico.

Los abogados de derechos civiles e inmigración han denunciado haber sido objeto de detenciones o registros en aeropuertos en los últimos meses. Amir Makled, jurista de Michigan, aseveró que agentes fronterizos presionaron para que registrara su teléfono celular a su vuelta de unas vacaciones familiares en el extranjero en 2025. Makled cree que fue objeto de estos registros por representar a un estudiante que participaba en una protesta propalestina.

El subcomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Hilton Beckham, negó la versión del abogado, afirmando que él fue seleccionado para una inspección secundaria de rutina y que “todas las acciones se llevaron a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos”.

“Las afirmaciones de que esto fue un ataque a su profesión o que tuvo motivaciones políticas carecen de fundamento”, declaró Beckham en un comunicado. “Nuestros agentes están cumpliendo la ley, no siguiendo intereses ocultos”.

Copias físicas de documentos importantes

La Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York recomienda que los pasajeros lleven siempre consigo copias físicas de documentos importantes en los aeropuertos. Incluyendo comprobantes de estatus migratorio legal, como visa, tarjeta de residencia, permiso de trabajo o recibos de solicitudes pendientes. Aparte, se recomienda llevar copias certificadas de las resoluciones judiciales penales, si el caso penal ha sido archivado.

Tsigler, el abogado de inmigración, expresó que los agentes de ICE deberían poder acceder a esa información por sí solos, pero que tener las copias físicas de los documentos debería ayudar a que el proceso sea más rápido.

Consultar a un abogado de inmigración

Los defensores de los inmigrantes dijeron que los viajeros no ciudadanos preocupados por una posible detención por parte de los agentes de ICE en los aeropuertos deberían consultar con un abogado de inmigración antes de viajar. Indican que la situación migratoria de cada persona es única y puede requerir precauciones distintas.

“Las decisiones que toman las personas dependen realmente de sus circunstancias individuales”, explicó Rebecca Press, codirectora ejecutiva del grupo legal de inmigración Co-Counsel. “No voy a recomendar que la gente haga X, Y o Z porque realmente es una evaluación individualizada”.

Los abogados también recomiendan que los padres inmigrantes preocupados por una posible detención por parte de ICE consideren la probabilidad de asignar un tutor temporal para sus hijos en caso de que sean encarcelados o deportados.

Los padres interesados ​​en hacerlo pueden consultar con un abogado de inmigración, llamar a la línea directa del New York Legal Assistance Group al 212-659-6188 o llamar a Legal Services NYC al 917-661-4500, entre otros grupos de asistencia legal en materia de inmigración.

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