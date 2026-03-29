Pakistán será sede de conversaciones entre EE.UU. e Irán en medio de la guerra

Pakistán acogerá en los próximos días conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en un intento por abrir un canal de diálogo en medio del conflicto que ambos mantienen desde hace un mes. Sin embargo, hasta ahora ni Washington ni Teherán han confirmado su participación, y tampoco está claro si los contactos serían directos o a través de intermediarios.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, aseguró que su país recibió señales de confianza de ambas partes para facilitar el acercamiento, publicó The Associated Press. “Pakistán tendrá el honor de acoger y facilitar conversaciones fructíferas entre ambas partes”, afirmó tras una reunión en Islamabad con altos diplomáticos de Turquía, Egipto y Arabia Saudita.

Islamabad busca posicionarse como mediador aprovechando sus relaciones relativamente estables con Washington y Teherán, luego de semanas de gestiones discretas. Egipto, por su parte, señaló que el objetivo es avanzar hacia un diálogo directo, algo que no ha ocurrido hasta ahora, ya que las comunicaciones se han mantenido de forma indirecta.

Pese a ello, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, restó valor a la iniciativa y sugirió que las conversaciones podrían servir de cobertura ante un posible despliegue militar estadounidense. En declaraciones recogidas por medios estatales, afirmó que las fuerzas iraníes están “esperando” la llegada de tropas de Estados Unidos.

Israel anunció la ampliación de su ofensiva en el sur de Líbano contra Hezbolá, mientras que Irán ha lanzado amenazas contra intereses estadounidenses e israelíes en la región, incluyendo posibles ataques a residencias de funcionarios. Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que universidades vinculadas a Estados Unidos o Israel podrían convertirse en “objetivos legítimos” si continúan los ataques contra centros académicos iraníes.

El conflicto ya ha dejado más de 3,000 muertos en total, según distintas autoridades: más de 1,900 en Irán, 1,200 en Líbano, 19 en Israel y decenas en Irak y países del Golfo. También se han reportado 13 militares estadounidenses fallecidos.

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