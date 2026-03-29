Rusia admite que EE.UU. tiene propuestas “interesantes” para resolver guerra en Ucrania

El gobierno de Rusia informó este domingo sobre la existencia de planteamientos realizados por Estados Unidos destinados a buscar una salida al conflicto en Ucrania, los cuales evaluó como “interesantes”, pero su ejecución efectiva se mantiene paralizada de momento.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, detalló la postura rusa durante una entrevista concedida a la televisión pública de su país. El funcionario destacó que los puntos puestos sobre la mesa por Washington poseen elementos de valor para el proceso de diálogo, señaló EFE.

¿Qué dijo Rusia sobre la propuesta estadounidense?

Ushakov especificó este domingo la naturaleza de las propuestas estadounidenses. Manifestó que “Estados Unidos ha presentado varias ideas y propuestas interesantes, e incluso diría que útiles, pero hasta ahora no se han implementado”.

Rusia sostiene que el estancamiento no se debe a la falta de contenido, sino a la ausencia de aplicación práctica de lo conversado. En este sentido, Moscú instó a la Casa Blanca a utilizar su influencia política sobre Ucrania para lograr avances concretos en la resolución de la crisis.

Antecedentes y acuerdos de Alaska

El asesor del Kremlin hizo especial énfasis en los compromisos establecidos previamente entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos durante un encuentro en Alaska el año pasado.

Al respecto, Ushakov puntualizó que retomar lo pactado en dicha reunión es el paso fundamental para el escenario actual, afirmando que su cumplimiento es “lo que se necesita ahora”.

El proceso de paz entre Moscú y Kiev ha enfrentado obstáculos externos que han frenado el ritmo de las conversaciones. Fuentes oficiales de ambas partes del conflicto coincidieron previamente en que el diálogo se vio interrumpido debido a la mediación de Estados Unidos en otras crisis internacionales.

Específicamente, se atribuye la pausa en las negociaciones sobre Ucrania a la participación y atención dedicada por los Estados Unidos a la guerra en Irán.

Sigue leyendo:

– Zelenski pidió garantías de seguridad a EE.UU. y una reunión con Putin para resolver conflicto

– Falleció Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó a Trump y los vínculos con Rusia

– EE.UU. autoriza compra temporal de petróleo ruso para frenar aumento en precios