Alemania tendrá en Nueva York su “casa del Fútbol” durante el Mundial

Aunque la acción estará en el estadio MetLife al otro lado del río Hudson, Manhattan albergará diferentes actividades para los fans durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ejemplo, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) acaba de anunciar que abrirá una “Casa Alemana del Fútbol” (German House of Soccer, GHOS) en Chelsea Industrial, en un espacio de más de 2,000 metros cuadrados, desde el 11 de junio al 11 de julio.

“Con la German House of Soccer, estamos creando, por primera vez en un país anfitrión de la Copa del Mundo, un lugar central donde personas de todo el mundo pueden experimentar el fútbol alemán: su pasión única, emoción, valores y, por supuesto, sus jugadores icónicos y grandes logros”, dijo Holger Blask, Secretario General de la DFB e.V. y Presidente del Consejo de Administración de DFB GmbH & Co. KG. “Y todo esto en el corazón de Nueva York, la ciudad sede de la final del Mundial”.

Berger, del Gotham FC, como embajadora

La portera internacional alemana Anne-Kathrin Berger será embajadora del proyecto en su ciudad de adopción.

Berger juega para Gotham FC en la National Women’s Soccer League (NWSL) desde 2024 y ganó el campeonato de la liga con el club neoyorquino en 2025. Antes de eso, ganó cuatro títulos de liga en Inglaterra con el Chelsea FC. Fue nombrada Futbolista del Año en Alemania en 2024 y 2025, y ganó una medalla de bronce olímpica con la selección alemana en 2024.

“Para el Mundial de 2026, se está creando en Nueva York un espacio muy especial: un lugar donde podemos mostrar el fútbol alemán en el corazón de Manhattan y, sobre todo, hacerlo realmente cobrar vida”, afirma la portera de la selección alemana, Ann-Kathrin Berger”.

Tres áreas, una casa

La GHOS se divide en tres áreas distintas diseñadas para atraer a todo tipo de público —desde aficionados apasionados hasta nuevos curiosos—, mostrando en conjunto una imagen moderna de la cultura futbolística alemana:

Área Match Day – Proyección pública y programa en escenario

El área de aficionados se centra en el fútbol en vivo y la hospitalidad alemana, con transmisiones de partidos seleccionados del Mundial, además de un variado programa de charlas, paneles y formatos más relajados como noches de trivias tipo pub quiz. Los visitantes también podrán disfrutar de comida y cerveza alemana auténticas a precios accesibles en un ambiente abierto y acogedor para aficionados de todo el mundo.

Área Soccer Gallery – Experiencia para fans

Esta área ofrece una mirada más profunda al fútbol alemán a través de historias, actividades y exhibiciones. Destaca la cultura de los aficionados, la tradición de las gradas de pie y proyectos colaborativos con socios. Entre las propuestas se incluyen exposiciones más pequeñas y experiencias interactivas que muestran el legado del fútbol alemán y fomentan la participación. Uno de los principales atractivos será la exhibición de los trofeos más importantes en la historia del fútbol alemán.

Champions Lounge – Área VIP exclusiva

El Champions Lounge ofrece un espacio para eventos con socios, empresas e instituciones. Albergará recepciones, actividades de networking y debates especializados sobre fútbol, negocios y sociedad, en estrecha colaboración con los socios de la DFB y actores locales.

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