Mundial 2026: alertan a turistas por alquileres ilegales cerca del MetLife Stadium en Nueva Jersey

A primera vista, una casa unifamiliar en Englewood, Nueva Jersey, no parece un destino turístico internacional. Sin embargo, con la llegada del Mundial 2026, este tipo de propiedades podría convertirse en un punto estratégico para miles de aficionados al fútbol que planean hospedarse cerca del MetLife Stadium, uno de los principales escenarios del torneo.

El auge de plataformas como Airbnb ha impulsado la oferta de alojamientos temporales en la región. De hecho, algunas viviendas ya se anuncian por hasta $1,000 dólares por noche durante los meses de junio y julio, promocionándose como espacios amplios, con patios traseros, terrazas y cercanía al estadio, donde se disputarán varios partidos, incluida la final.

Pero detrás de esta aparente oportunidad para turistas y propietarios, se esconde un problema legal que podría afectar seriamente a quienes planean viajar a la zona.

Regulaciones estrictas complican el hospedaje

De acuerdo a Gothamist, en Englewood y muchas otras localidades de Nueva Jersey, los alquileres de corta duración, es decir, menores a 30 días, están prohibidos. A pesar del potencial económico que representa el Mundial, las autoridades locales han sido claras: no flexibilizarán las reglas.

El alcalde de Englewood, Michael Wildes, lo expresó sin ambigüedades: aunque la ciudad quiere ser hospitalaria durante el evento, cualquier violación a la ley será sancionada. Esto incluye no solo a los propietarios, sino también a los turistas que alquilen estas viviendas.

El mensaje es contundente: quienes reserven alojamientos ilegales podrían quedarse sin un lugar donde hospedarse en plena Copa del Mundo.

Incentivos económicos Vs. leyes locales

En medio de este panorama, Airbnb ha lanzado incentivos de hasta $750 para atraer a nuevos anfitriones en decenas de códigos postales de Nueva Jersey. La medida busca aumentar la oferta ante la llegada de más de un millón de visitantes que se espera arriben a la región durante el torneo.

Sin embargo, funcionarios locales han criticado esta estrategia, señalando que promueve actividades que podrían violar normativas municipales. Incluso han advertido que podrían emprender acciones legales contra plataformas que faciliten estos alquileres.

El conflicto refleja una tensión creciente entre el potencial económico del turismo y las regulaciones diseñadas para proteger a las comunidades residenciales.

Uno de los mayores desafíos para los visitantes es la falta de una legislación estatal uniforme en Nueva Jersey. En su lugar, cada municipio establece sus propias reglas, creando un panorama complejo y difícil de navegar.

Al menos 10 localidades, incluyendo Englewood, prohíben completamente los alquileres de corta estancia. Otras ciudades cercanas, como West New York y Union City, también mantienen restricciones estrictas, pese a su proximidad al MetLife Stadium y a Manhattan.

Las autoridades justifican estas medidas como una forma de evitar el impacto negativo del turismo masivo en comunidades residenciales, preservar la disponibilidad de vivienda y reducir molestias a los vecinos.

Lo mejor es que cheques las normas locales por si deseas alquilar una propiedad en NJ o bien, quieres ofrecer el servicio. (Foto: Shutterstock)

Municipios con posturas opuestas

No todas las ciudades han adoptado una postura restrictiva. En Leonia, por ejemplo, las autoridades optaron por flexibilizar las normas en diciembre pasado, permitiendo alquileres de corta duración con la esperanza de aprovechar el flujo turístico del Mundial.

El alcalde William Ziegler defendió la medida como una oportunidad para que los residentes generen ingresos adicionales. Sin embargo, los resultados han sido inesperados: mientras Englewood, donde están prohibidos, registraba decenas de propiedades disponibles en Airbnb, Leonia no mostraba ninguna.

Esto sugiere que la regulación, por sí sola, no garantiza una mayor oferta ni el éxito económico esperado.

Nueva York también impone límites

La situación no es más sencilla al otro lado del río Hudson. Nueva York ha implementado algunas de las regulaciones más estrictas del país en materia de alquileres temporales.

Desde 2023, una ley exige que los anfitriones registren sus propiedades para estancias menores a 30 días, bloqueando los pagos a quienes no cumplan con el requisito. Esta medida ha reducido drásticamente la cantidad de anuncios disponibles en plataformas digitales.

Además, las autoridades de la ciudad han rechazado propuestas para flexibilizar las reglas durante el Mundial, argumentando que la prioridad es enfrentar la crisis de vivienda y evitar el aumento de rentas.

Riesgos para los aficionados

Para los turistas, el escenario es claro pero preocupante. Reservar una propiedad sin verificar su legalidad puede derivar en la cancelación del alojamiento, multas o incluso quedarse sin lugar donde dormir en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Funcionarios de municipios como Edgewater han sido enfáticos al advertir que harán cumplir la ley con rigor. En algunos casos, las sanciones pueden incluir multas diarias de hasta $1,000 para los propietarios.

Incluso quienes viajen desde otros países podrían verse afectados, tras haber invertido miles de dólares en boletos, vuelos y hospedaje.

Alternativas y recomendaciones

Ante este panorama, expertos recomiendan a los visitantes optar por opciones legales, como hoteles o alquileres que cumplan con estancias mínimas de 30 días. También es fundamental verificar las regulaciones locales antes de realizar cualquier reserva.

Algunos municipios permiten alquileres bajo ciertas condiciones, como licencias específicas, inspecciones de seguridad y cumplimiento de normas de seguro. Estas opciones pueden ofrecer mayor seguridad tanto para anfitriones como para huéspedes.

Una oportunidad económica con límites

El Mundial 2026 representa una oportunidad única para la región de Nueva York y Nueva Jersey, con un impacto económico que podría alcanzar millones de dólares. Sin embargo, las autoridades locales enfrentan el desafío de equilibrar ese potencial con la protección de sus comunidades.

Mientras algunos líderes consideran que flexibilizar las reglas podría beneficiar a los residentes, otros sostienen que mantener restricciones es clave para evitar efectos negativos a largo plazo.

Lo cierto es que, para los aficionados al fútbol que planean asistir al torneo, la advertencia es clara: investigar antes de reservar no es opcional, sino esencial. En un evento de esta magnitud, un error en el alojamiento podría convertir el viaje soñado en una experiencia complicada.

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