FIFA abrirá la última ventana de venta de entradas para el Mundial 2026 el próximo 1 de abril

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entró en su recta final. A partir del miércoles 1 de abril a las 11:00 am ET. el portal oficial habilitará la fase de venta de “última hora”.

Mediante el portal FIFA.com/tickets las entradas se asignarán de manera inmediata al completar el pago, permitiendo a los usuarios elegir asientos específicos mediante un mapa interactivo de las sedes en Canadá, México y Estados Unidos.

La fase de venta de última hora es la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la cita mundialista. A partir del 1 de abril, los titulares que hayan comprado entradas en fases anteriores podrán acceder a su cuenta de la FIFA para ver las localidades que se les haya asignado.

Fechas y plataformas clave

Venta de Última Hora (1 de abril): Compra directa por orden de solicitud. Los usuarios podrán usar la función “Reservar el mejor asiento” o elegir manualmente su ubicación mediante FIFA.com/tickets.

Mercado de Reventa Oficial (2 de abril): La FIFA habilitará su plataforma de intercambio segura. Es el único lugar autorizado para comprar entradas de otros titulares, garantizando la validez del boleto y protegiendo al comprador de sobreprecios excesivos o fraudes.

Paquetes de Hospitality: Para una experiencia exclusiva, la opción sigue abierta a través de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad.

Asignación previa: Aquellos que compraron boletos en fases anteriores podrán consultar desde el 1 de abril la ubicación exacta de sus asientos en su cuenta de FIFA.

La fase que concluyó el pasado 27 de febrero se vendieron más de un millón de boletos. Con una proyección que apunta a superar los 3.5 millones de espectadores, la FIFA recomienda monitorear la página constantemente, ya que el inventario se actualizará de forma escalonada según las devoluciones y ajustes de aforo.

Un recordatorio vital para la afición internacional es que poseer una entrada no garantiza la admisión migratoria a los países anfitriones.

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