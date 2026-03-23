Reportan que Céline Dion volverá a los escenarios con una serie de conciertos en París

La cantante Céline Dion volverá a los escenarios con una serie de conciertos que se realizarán entre septiembre y noviembre de 2026 en el Paris La Défense Arena, de París (Francia).

La información fue difundida por el periódico francocanadiense La Presse y señala que la artista actuará dos veces por semana en el recinto de la capital francesa con capacidad para 40,000 espectadores.

Esta información llega después de una campaña de intriga con la cual se desplegó en París una serie de vallas publicitarias en las que se leían los nombres de varias canciones emblemáticas de Celine Dion como “Pour que tu m’aimes encore”, “Power of Love” y “S’il Suffisait d’Aimer”.

La información difundida señala que Dion actuará en uno de los recintos más destacados de París, recientemente adquirido por Live Nation y que ya ha acogido a artistas como Taylor Swift, los Rolling Stones y Kendrick Lamar. Hasta el momento, ni la artista ni su equipo se han pronunciado para confirmar la información.

Céline Dion tenía previsto presentarse en París en 2020 como parte de su gira Courage World Tour, pero los conciertos tuvieron que ser aplazados primero por la pandemia de COVID-19 y luego por los graves problemas de salud que la aquejaron.

En 2022, Céline Dion fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, una extraña enfermedad neurológica y autoinmune. Esta enfermedad se caracteriza por provocar rigidez muscular, lo que no solo impedía que la cantante se moviera con normalidad, sino que no le dejaba usar sus cuerdas vocales para cantar. La reconocida cantante tuvo que someterse a tratamientos y una intensa terapia física para recuperar su estado de salud.

Su lucha contra esta enfermedad quedó plasmada en el documental de 2024 “I Am: Celine Dion”, dirigido por Irene Taylor. En una entrevista con Rolling Stone en 2024, la artista se sinceró sobre las dificultades que enfrenta tras el diagnóstico.

“Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Trabajo mis dedos de los pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos, mi canto, mi voz. Tengo que aprender a vivir con esto ahora y dejar de cuestionarme”, dijo en la entrevista.

En medio de su tratamiento, Céline Dion tuvo una recordada aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, interpretando “Hymne à L’amour”, el clásico de Edith Piaf, con la Torre Eiffel como telón de fondo. Luego se presentó en el desfile de moda 1001 Seasons de Elie Saab en Arabia Saudita, donde interpretó “The Power of Love” e “I’m Alive”.

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