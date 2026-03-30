Cuidado: usar inteligencia artificial para declarar impuestos podría salirte caro

Cada vez más personas en Estados Unidos están recurriendo a herramientas de inteligencia artificial para preparar sus declaraciones de impuestos, pero especialistas advierten que confiar plenamente en estas tecnologías puede derivar en errores costosos y problemas con el IRS.

El uso de IA en este ámbito ha crecido de forma notable. De acuerdo con una encuesta de Adobe, el 26% de los contribuyentes utiliza herramientas como chatbots para presentar su declaración de impuestos de 2025, frente al 11% registrado el año anterior.

Incluso figuras como Elon Musk han promovido estas soluciones; en la red social X aseguró que su chatbot Grok puede ayudar con tus impuestos, en respuesta a un usuario que afirmó haber incrementado su reembolso en $1,400 gracias a la herramienta.

Sin embargo, expertos fiscales advierten que estas plataformas pueden ofrecer información desactualizada o incorrecta.

Caroline Bruckner, profesora de impuestos en la Escuela de Negocios Kogod de American University, explicó que aunque la inteligencia artificial ya forma parte de algunos programas fiscales, su uso independiente implica riesgos.

“Usar IA para impuestos no es algo nuevo. Está integrada en el software de preparación de impuestos, así es como generan las declaraciones”, señaló.

“Pero debes tener mucho cuidado con cómo utilizas las IA que se han vuelto tan comunes. La IA por sí sola no es capaz de preparar una declaración de impuestos precisa”, añadió.

Uno de los principales problemas radica en la complejidad del sistema fiscal y en la calidad de la información disponible en línea.

Bruckner explicó que los modelos de lenguaje pueden basarse en datos antiguos provenientes incluso de sitios oficiales.

“Nuestra ley fiscal es increíblemente compleja, y los sitios web tienen información que era válida en 2020 y también en 2025, pero las leyes y beneficios fiscales han cambiado mucho en cinco años”, indicó.

“Ahí es donde la IA generativa puede causar problemas si haces una pregunta general sobre deducciones: puede darte un resumen de deducciones que ya no aplican en este año fiscal”, añadió.

Aun así, los especialistas reconocen que la IA puede ser útil como herramienta educativa.

Bruckner recomienda usarla para entender conceptos complejos sin compartir información personal.

“Puedes hacer una pregunta sin proporcionar datos identificables”, dijo. “Puede ser muy buena para traducir conceptos fiscales complicados a un lenguaje sencillo”.

Lisa Greene-Lewis, experta fiscal de Intuit, coincide en que estas herramientas pueden servir para orientación general, pero no para completar una declaración.

“Hay una diferencia entre esas IA y los modelos de TurboTax, que han sido entrenados con cientos de millones de declaraciones y datos financieros, están actualizados con el código fiscal más reciente y validados por profesionales”, explicó.

También existen preocupaciones sobre la seguridad de los datos. Danny Werfel, excomisionado del IRS entre 2023 y 2025, advirtió que estas plataformas no están diseñadas específicamente para el ámbito fiscal.

“Debes ser muy cauteloso al usar IA y buscar garantías de que tu información no será recopilada o compartida con fines comerciales”, señaló.

Otro factor que impulsa el uso de estas herramientas es la falta de opciones gratuitas oficiales.

Julie Siegel, exsubjefa de gabinete del Departamento del Tesoro, explicó que la eliminación de la herramienta Direct File del IRS, que permitía ahorrar hasta $160 a los contribuyentes, ha llevado a más personas a buscar alternativas.

“La gente está recurriendo a modelos de lenguaje porque el gobierno decidió retirar una aplicación que ya había desarrollado”, comentó.

“Pero estas aplicaciones no entienden cómo un conjunto específico de datos se aplica a tu situación fiscal”, añadió.

Además, estos sistemas pueden interpretar de forma incorrecta documentos oficiales. Siegel advirtió que incluso al analizar formularios del IRS, la IA puede llegar a conclusiones erróneas.

“Incluso si un modelo consulta una fuente confiable como el IRS, podría calcular incorrectamente que no se deben impuestos sobre horas extra”, explicó.

Y subrayó la responsabilidad individual: “Si una IA interpreta mal un formulario del IRS y te equivocas, al final tú eres quien asume las consecuencias”.

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