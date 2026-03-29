Pasos que te recomienda el IRS para no tener problemas al pagar impuestos

Cumplir con tus obligaciones fiscales a tiempo puede marcar la diferencia entre mantener tus finanzas bajo control o enfrentar multas e intereses que aumentan. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recomienda actuar con anticipación y seguir una serie de pasos clave para evitar complicaciones.

Paso 1: prepárate antes de presentar tu declaración

Antes de enviar tu declaración, es fundamental revisar que todos los ingresos estén correctamente reportados y que se incluyan las deducciones aplicables, como las que aparecen en el Anexo 1-A.

También es importante conservar documentos de respaldo, como comprobantes de pago y registros financieros, ya que pueden ser necesarios en caso de revisión.

Paso 2: presenta tu declaración lo antes posible

El IRS recomienda presentar la declaración incluso si no puedes pagar el total adeudado. Esto permite:

–Reclamar deducciones y créditos disponibles

–Reducir las multas por no presentar

–Acceder a opciones de pago

Además, la presentación electrónica es la opción más rápida y precisa. A diferencia del envío en papel, donde la fecha depende del matasellos –que puede no coincidir con el día en que se depositó el documento–, el envío digital garantiza la recepción oportuna.

Paso 3: realiza un pago, aunque sea parcial

Pagar una parte de la deuda antes de la fecha límite puede ayudar a disminuir los intereses y penalizaciones. El IRS ofrece opciones de pago electrónico a través de su sitio web para facilitar este proceso.

Paso 4: establece un plan de pagos si no puedes pagar todo

Si no es posible cubrir el monto completo, los contribuyentes pueden solicitar un acuerdo de pagos a plazos. Este tipo de plan permite:

–Elegir un calendario de pagos adecuado

–Reducir el crecimiento del saldo pendiente

Solicitarlo a tiempo puede evitar que la deuda aumente significativamente.

Paso 5: responde rápidamente a los avisos del IRS

Si recibes una notificación del IRS, es crucial leerla con atención y responder antes de la fecha indicada. Estos avisos pueden solicitar:

–Pagos pendientes

–Información adicional

–Correcciones en la declaración

Responder a tiempo ayuda a evitar sanciones adicionales o retrasos en la resolución del caso.

Paso 6: aprovecha las herramientas en línea del IRS

El IRS ofrece plataformas digitales que permiten gestionar trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Entre ellas destacan:

–Cuenta en línea del IRS, para consultar saldos y pagos

–¿Dónde está mi reembolso?, para verificar devoluciones

–Pago directo, para liquidar adeudos

–Herramienta de carga de documentos, para responder a avisos

Estas herramientas agilizan los procesos y permiten obtener respuestas más rápidas.

Actuar con anticipación es clave

El IRS enfatiza que tomar acción temprana brinda más opciones y flexibilidad. Esperar hasta el último momento puede resultar en mayores costos, intereses acumulados y complicaciones adicionales.

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