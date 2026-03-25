ICE detiene a migrante guatemalteca frente a su hija en aeropuerto de San Francisco y causa indignación

Una madre guatemalteca fue detenida frente a su hija por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en un operativo que ha generado indignación entre viajeros y legisladores.

Angelina López Jiménez y su hija, Wendy Godínez López, fueron abordadas por al menos tres agentes mientras se encontraban dentro del aeropuerto. Un video difundido en redes sociales muestra a López Jiménez forcejeando con los oficiales mientras su hija grita y observa la situación.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ambas contaban con una orden final de deportación desde 2019. Durante el traslado a la zona para procesarla, López Jiménez intentó escapar, por lo que los agentes aplicaron fuerza para cumplir con la detención.

Las autoridades indicaron que la familia será repatriada a Guatemala.

DHS aclara situación

El DHS aclaró que este incidente no está relacionado con el despliegue reciente de agentes del ICE en aeropuertos para mitigar la escasez de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) debido al cierre parcial del gobierno.

This arrest of ILLEGAL ALIENS occurred yesterday on March 22, 2026 — BEFORE ICE officers were deployed to airports to bolster TSA efforts.



ICE officers arrested Angelina Lopez-Jimenez and Wendy Godinez-Lopez at the San Francisco International Airport. These illegal aliens had a… https://t.co/Km8uoX9DJT — Homeland Security (@DHSgov) March 23, 2026

El operativo generó críticas de líderes demócratas. El senador estatal Scott Wiener calificó la detención como un acto que provoca temor en las comunidades, mientras que el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, la calificó de “perturbadora”, aunque señaló que se trata de un incidente aislado.

Guatemalteca inmovilizada en el aeropuerto de San Francisco

El video compartido muestra a López Jiménez siendo inmovilizada en el suelo mientras testigos intentaban verificar las identificaciones de los agentes, quienes no las mostraron. Posteriormente, la mujer fue retirada en silla de ruedas mientras su hija caminaba detrás de ella.

Los hechos ocurrieron antes del despliegue masivo de agentes del ICE en los aeropuertos. El DHS indicó que el arresto de Angelina López Jiménez se registró el 22 de marzo, mientras que el despliegue de ICE en aeropuertos comenzó después.

Despligue de agente de ICE en aeropuertos

El despliegue de agentes del ICE en aeropuertos ha sido supervisado por Tom Homan, zar fronterizo, para ayudar en áreas no críticas de seguridad y permitir que la TSA se concentre en la revisión de pasajeros. Sin embargo, expertos señalan que su presencia no sustituye la formación especializada de la TSA y puede generar preocupación entre los viajeros.

Sigue leyendo: