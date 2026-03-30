¿Por qué mirar el celular mientras comes afecta tu digestión?

La alimentación es la clave para la vida humana. Comer es un placer que implica los cinco sentidos: desde admirar el plato, hasta los sabores, las texturas y los olores que se combinan para ofrecer una experiencia completa. Pero, ¿qué pasa cuando comemos viendo el teléfono? Un experto explica lo que ocurre cuando consumimos pantallas y cómo esto afecta la digestión en sus diferentes fases.

Para muchos, el hábito de comer y observar el celular es automático. Sin embargo, lo cierto es que ver videos en redes sociales mientras ingerimos alimentos ocasiona que no prestemos la atención debida al proceso de alimentarnos.

La conexión entre los sentidos y el cerebro

El doctor Rawdy Reales Rois explica que el acto de comer involucra todos los sentidos, y cada uno tiene un efecto directo en la percepción de nuestro cerebro. Ignorar esto puede ser perjudicial para tu salud.

Hay dos aspectos básicos en esta situación: comer es un acto voluntario, al igual que el uso del dispositivo móvil. Si comes mientras utilizas tu móvil, la distracción impedirá que tu nutrición sea la adecuada.

Además, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. concluyó que hay una “fuerte correlación entre el uso de un teléfono inteligente durante las comidas y el consumo de más calorías y grasas, con diferencias observadas según la edad y el sexo de los adultos jóvenes con dentición completa”.

Impacto en la masticación y el sistema digestivo

Uno de los primeros efectos negativos de usar el celular es que disminuye el número de masticaciones. Esto altera el inicio del proceso digestivo, provocando que las fases posteriores en el estómago y en los intestinos no se den de manera adecuada.

Las consecuencias se manifiestan al terminar de comer, momento en el que podrías sentirte distendido (inflamado) o notar que tus problemas del colon empeoran cada día.

El papel de la saciedad y el control de peso

Por si fuera poco, el proceso de alimentación requiere de la audición, visión, olfato y gusto para que se produzcan diferentes sustancias en el cerebro que generen la sensación de saciedad.

Falta de coordinación sensorial: si utilizas el móvil, estos sentidos no trabajan coordinados.

si utilizas el móvil, estos sentidos no trabajan coordinados. Aumento de ingesta: al no registrar la saciedad, terminas consumiendo más alimentos de los necesarios.

al no registrar la saciedad, terminas consumiendo más alimentos de los necesarios. Riesgos metabólicos: este hábito aumenta el riesgo de subir de peso e incluso puede influir en el aumento de tu tensión arterial.

En resumen, utilizar el celular mientras comes podría detonar problemas en la digestión, agravar trastornos de colon e impactar negativamente en tu índice de masa corporal.

¿Qué podemos hacer para comer mejor?

Como bien señala el experto, comer es un acto voluntario que podemos transformar en una acción mucho más consciente. Este proceso comienza desde el momento en que elegimos nuestros alimentos hasta que terminamos el último bocado.

Se trata de crear hábitos saludables que se inician al definir una hora de la comida regular, buscar el espacio adecuado donde coincidan el hambre con las ganas de nutrirse y, sobre todo, generar las condiciones ambientales ideales.

Recomendaciones para una alimentación consciente:

Comer lejos de las pantallas: evitar distracciones digitales permite que te enfoques en la experiencia sensorial.

evitar distracciones digitales permite que te enfoques en la experiencia sensorial. Observar y disfrutar: dedica un momento a ver tu plato y disfrutar de la comida visualmente antes de empezar.

dedica un momento a ver tu plato y visualmente antes de empezar. Masticar correctamente: la recomendación técnica es realizar entre 20 y 30 masticaciones por bocado.

la recomendación técnica es realizar entre por bocado. Respetar los tiempos del cerebro: estudios recientes certifican que comer lento permite que nuestro cerebro procese la información sensorial adecuadamente, lo que genera una verdadera sensación de saciedad.

Este enfoque no solo mejora la digestión, sino que permite que realmente saboreemos la comida, evitando el error común de comer rápido y simplemente tragar los alimentos sin procesarlos.

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