Vance lidera carrera republicana hacia 2028 pero Rubio reduce la brecha

El vicepresidente J.D. Vance lidera las preferencias para la nominación presidencial republicana de 2028, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha acortado distancias de forma significativa dentro del electorado conservador.

Así lo refleja una encuesta realizada entre asistentes a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada recientemente en las afueras de Dallas. Vance obtuvo el 53 % del respaldo, frente al 35 % de Rubio, consolidándose como el principal aspirante dentro del entorno republicano cercano al presidente Donald Trump.

El resultado muestra, no obstante, un cambio respecto al año anterior. Aunque Vance también encabezó el sondeo en 2025, lo hizo con un 61 %, mientras que Rubio apenas alcanzaba entonces un 3 %. El avance del actual secretario de Estado refleja un crecimiento sostenido de su influencia dentro del partido.

Por detrás de ambos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr. empataron con un 2 %, muy lejos de los dos principales contendientes.

Rubio se fortalece

El fortalecimiento de Rubio se produce tras un año marcado por su protagonismo en política exterior, incluido el alto el fuego en Gaza y la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que le ha valido elogios públicos del presidente.

Trump, que no puede optar a un nuevo mandato, ha llegado a sugerir una posible fórmula conjunta entre Vance y Rubio, sin definir quién encabezaría la candidatura. En una entrevista con NBC News en febrero, dijo que ambos comparten “una gran inteligencia”.

“No quiero entrar en eso. Nos quedan tres años”, afirmó, al insistir en que no busca provocar “una discusión” dentro de su equipo.

Mientras tanto, donantes influyentes —especialmente en Florida— han comenzado a inclinarse por Rubio, aunque Vance mantiene el respaldo predominante del ala trumpista del partido.

Pese a la competencia, ambos han restado importancia a una eventual rivalidad. Vance aseguró que no considera a Rubio su “rival”, mientras que el secretario de Estado ha indicado que lo apoyaría si decide postularse.

Con información de EFE.

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