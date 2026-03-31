Cóctel de camarón sonorense: tradición y frescura en cada bocado

El cóctel de camarón es un clásico de la gastronomía, sobre todo en tiempos de Semana Santa, cuando aumenta el consumo de mariscos y pescado. Esta receta es una versión de la región de Sonora, México, que combina frescura, tradición y ese toque picante único del chiltepín (chile silvestre de la sierra).

Se trata de una receta original de La Herencia de las Viudas, con especial énfasis en conservar el sabor más auténtico del pueblo. Además, desde el punto de vista nutricional, el camarón es una excelente fuente de proteína de alta calidad y astaxantina, un potente antioxidante que le otorga su característico color rosado y ayuda a combatir el estrés oxidativo.

Ingredientes

1.5 kg de camarón crudo (limpio y sin vena).

(limpio y sin vena). 1 litro de cóctel de tomate y almeja .

. 3 cucharadas de salsa inglesa .

. 3 cucharadas de Sazonador Jugo Maggi .

. 3 cucharadas de salsa de tomate (ketchup) .

. ½ cucharada de sal de ajo .

. 3 hojas de laurel .

. Pimienta al gusto.

1 cubito de consomé de camarón .

. ¾ de taza de jugo de limón .

. ½ taza de jugo de naranja fresca.

fresca. Chile chiltepín al gusto.

al gusto. Chile serrano picado.

picado. 1 cebolla morada .

. 1 pepino .

. 1 tomate grande.

grande. 1 ramita de apio .

. 1 rama de cilantro fresco.

Paso a paso de la preparación

El escalfado perfecto: Una vez que tengas el marisco limpio y sin intestino, pon a hervir agua con un trozo de cebolla, las tres hojas de laurel y una pizca de sal. Es fundamental que el agua se perfume bien con estos ingredientes antes de añadir los camarones. El choque térmico: Cuando el agua esté en su punto, sumerge los camarones solo por dos o tres minutos. En cuanto cambien a un tono rosado, retíralos de inmediato y pásalos a un recipiente con agua y hielos. Este choque térmico es el secreto para que la carne quede firme y no con una textura chiclosa o de corcho. Una vez fríos, escúrrelos y córtalos en trozos medianos para que se sientan al morder. La base líquida: Mientras los camarones reposan, prepara el alma del cóctel. En un recipiente grande, vierte el cóctel de tomate y almeja bien frío. Añade la salsa inglesa, el sazonador tipo Maggi, pimienta, la sal de ajo y el cubito de consomé de camarón rallado para intensificar el sabor marino. Incorpora la salsa de tomate, buscando un equilibrio donde predomine la acidez sobre el dulzor, tal como se acostumbra en los pueblos sonorenses. El toque cítrico y picante: Exprime las naranjas hasta obtener media taza de jugo y haz lo mismo con los limones hasta completar los tres cuartos de taza; vierte ambos directamente a la mezcla. Agrega media cucharadita de chile chiltepín bien triturado y un poco de chile serrano picado. Esta combinación aporta un picor profundo y refrescante que define el estilo de las carretas marisqueras. Textura y color: Integra los vegetales. Pica la cebolla morada finamente y pásala por agua con hielos para desflemarla, logrando que sea crujiente y pierda el exceso de fuerza. Agrega el pepino y el tomate picados en cuadros grandes, junto con el apio picadito y el cilantro fresco. Reposo y servicio: Mezcla todo con cuidado y lleva el cóctel al refrigerador por 30 minutos para que los sabores se unifiquen. Sirve en tostadas con un toque de mayonesa y unas gotas extra de limón.

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