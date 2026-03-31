Cumbre de Seguridad Comunitaria sobre el Mundial 2026 en la Universidad Seton Hall de Nueva Jersey

Nueva Jersey se alista desde ya para albergar varios partidos del Mundial de fúbol 2026, comenzando en junio e incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium. Por ese motivo se realizará el 1 de abril desde las 4:00 p.m. un conversatorio público sobre la seguridad, la preparación y la disposición de la comunidad, en el Instituto Latino Joseph A. Unanue de la Universidad Seton Hall.

“Conforme nos acercamos al torneo internacional de fútbol, es fundamental que nuestras pequeñas y medianas empresas se sientan informadas, preparadas y apoyadas. El evento denominado Kicking It to 2026 ofrece una valiosa oportunidad para reunir a nuestra comunidad en torno a la seguridad, la protección y la preparación”, expresó Kelly Brozyna, Directora Estatal y CEO del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en el Estado Jardín.

Kelly Brozyna, Directora Estatal y CEO del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en el Estado Jardín. Crédito: Cortesía

La cumbre reúne a las partes interesadas: desde propietarios de pequeñas empresas y líderes comunitarios hasta funcionarios de seguridad pública y aficionados, porque el mejor momento para cerrar la brecha de información es antes de que se convierta en una brecha de seguridad.

Producido por Kicking It to 2026: The Countdown to the Game, se desarrollará además una serie documental que captura las historias humanas de las comunidades y su preparación para este momento global.

Con tres países anfitriones, 16 ciudades y 48 naciones, el torneo de este año será el más grande jamás organizado. Para Nueva Jersey y el área metropolitana en general, eso significa una afluencia histórica de visitantes internacionales, mayores demandas de seguridad y una presión sin precedentes sobre empresas, instituciones y las fuerzas del orden.

“El tamaño y el alcance del torneo de 2026 superarán todas las ediciones anteriores. Ya sea medido por el número de equipos participantes, estadios, ciudades anfitrionas o países anfitriones, será la primera vez que se intente un evento de esta magnitud. Con un emprendimiento tan masivo viene una enorme oportunidad, y un enorme riesgo. La seguridad del evento es, sin duda, el mayor riesgo”, expresó Erik Stover, CEO de NY Cosmos, North Jersey Pro Soccer.

Erik Stover, CEO de NY Cosmos, North Jersey Pro Soccer. Crédito: Cortesía

Lori Tarke, DHSc, directora ejecutiva del Instituto Latino Joseph A. Unanue, enfatizó el papel de la universidad en convocar al conversatorio y la importancia cultural del momento. “En el espíritu del deporte, la unidad y la celebración, nos sentimos honrados de reunir a nuestras comunidades en este momento global”.

Para mayor información del evento visite: https://kickingitto2026.com/

Quienes estén interesados en registrarse al evento: https://events.shu.edu/event/47584-kicking-it-to-2026-with-clifford-stott