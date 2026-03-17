Pareja traficaba, quemaba y golpeaba a mujeres en Nueva York: acusación del FBI

Tyron y Nicole Dumel fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, en la cual las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego como parte de los esfuerzos para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

Los esposos Dumel fueron arrestados el miércoles en relación con una red de tráfico sexual con base en el condado Rockland, donde residen, informó la Oficina del Fiscal Federal. “Estos acusados ​​presuntamente operaban una red de trata de personas en la que Tyron Dumel obligaba a las víctimas a realizar actos sexuales con fines de lucro mediante coacción física y psicológica, mientras que Nicole Dumel recaudaba las ganancias ilícitas”, declaró James Barnacle Jr., Director Asistente a cargo del FBI. “Los Dumel presuntamente explotaron y abusaron de casi una docena de mujeres en todo el país para generar un perverso flujo de dinero”.

La red de tráfico comenzó en agosto de 2025 y se extendió hasta febrero de 2026, según la acusación formal. El sospechoso publicaba en las redes sociales para supuestamente reclutar mujeres en comercio sexual. Posteriormente llevó a al menos 10 de ellas a diversas ubicaciones en seis estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, para que mantuvieran relaciones sexuales bajo su dirección y supervisión con clientes de pago, detalla la acusación citada por NBC News.

Dumel agredió físicamente a algunas de las víctimas; a una de ellas la amenazó, le roció gas pimienta y la obligó a mantener relaciones sexuales con él, según consta en la acusación. También se alega que obligó a esa misma mujer, así como a otras, a hacerse un tatuaje de su “marca” personal.

Los fiscales señalaron que Dumel coaccionaba a las víctimas para que obedecieran sus exigencias amenazándolas con retenerles el dinero obtenido a través de la operación, e incluso privándolas de comida. Asimismo se le acusa de haber mentido a las mujeres sobre el destino de las ganancias.

Por su parte, Nicole supuestamente configuró la cuenta en línea que su esposo utilizaba para publicar los anuncios de servicios sexuales comerciales, editó fotografías en línea de al menos una trabajadora sexual para crear dichos anuncios y estableció cuentas para recibir transferencias de dinero de los clientes, según la acusación. El dinero era enviado a cuentas controladas por el matrimonio.

La pareja amasó miles de dólares como resultado de esta red de tráfico sexual, de acuerdo con los fiscales. “Este tipo de conducta debería conmocionar la conciencia de todo neoyorquino y no será tolerada”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

Tyron Dumel enfrenta múltiples cargos, entre ellos trata sexual mediante fuerza, fraude o coacción; y transporte con fines de prostitución. Su esposa fue acusada de conspiración para transportar personas con fines de prostitución. En su comparecencia ante el tribunal este jueves se ordenó la detención del sospechoso, mientras que su esposa fue puesta en libertad bajo fianza.

De ser declarados culpables, Dumel podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua; y su esposa hasta 5 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración, informó la Fiscalía del Distrito de Queens (NYC). En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

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