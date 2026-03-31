María Corina Machado se reunió con Marco Rubio en el Departemento de Estado

El secretario de Estado, Marco Rubio, y la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunieron este martes 31 de marzo en Washington D.C., un encuentro de carácter oficial tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado en horas de la mañana, pero bajo un esquema de acceso restringido para los medios de comunicación y la prensa internacional.

“Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio @SecRubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, declaró Machado en su cuenta de X.

Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio).

Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos.



Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!



Avanzamos! pic.twitter.com/cFdbQkPepZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2026

La jornada de trabajo inició en horas de la mañana y se desarrolló de forma privada. Hasta el momento, los detalles específicos de la conversación se mantienen bajo reserva institucional.

Restablecimiento de las relaciones bilaterales

La reunión ocurre después de que el lunes, Estados Unidos retomara oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas por los recientes nexos diplomáticos entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, cuyas relaciones permanecían rotas desde 2019.

La normalización de las funciones consulares se aceleró tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, hecho ocurrido el pasado 3 de enero en Caracas. Desde principios de marzo, ambas naciones formalizaron el acercamiento que permitió retomar el control de las sedes diplomáticas.

Planes de retorno y agenda internacional

Machado se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre, mes en el que viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz tras un año en la clandestinidad. Sobre su estatus actual, el partido Vente Venezuela (VV) reiteró el pasado sábado que la opositora volverá al país “en los próximos días”, sin especificar una fecha exacta para su arribo.

Asimismo, la reunión coincide con la reciente visita a Washington de una delegación liderada por el encargado de negocios del régimen interino venezolano, Félix Plasencia. Dicha comisión recibió la semana pasada el control de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, la cual permanecía bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023.

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