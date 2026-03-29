Venezuela recuperó sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

Funcionarios de Venezuela informaron el sábado que retomaron el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, en el marco de una visita oficial a Washington encabezada por representantes enviados por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, aseguró a través de la red social X que los edificios consulares fueron “recuperados” y que serán “rehabilitados” para volver a prestar servicios.

“Estarán al servicio de todos los venezolanos”, escribió, junto a imágenes en las que aparece con otros funcionarios en la residencia oficial del embajador.

En la visita también participó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, como parte de una delegación que busca avanzar en la normalización de relaciones entre ambos países.

Las sedes diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense estaban bajo control de Washington desde 2023, luego de la disolución del llamado “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó, al que Estados Unidos había reconocido previamente.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha confirmado oficialmente el traspaso de los edificios.

Sin embargo, la eventual reapertura de la embajada y los consulados tendría un impacto directo en la comunidad venezolana en Estados Unidos, que supera el millón de personas, al facilitar trámites como la emisión y renovación de pasaportes.

El anuncio se produce pocos días después de que la administración de Donald Trump flexibilizara algunas sanciones sobre Venezuela para permitir el funcionamiento de sus misiones diplomáticas.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza ciertas operaciones vinculadas a las representaciones venezolanas en territorio estadounidense y ante organismos internacionales.

Este movimiento forma parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, retomado a inicios de marzo, tras varios años de ruptura. El acercamiento se ha intensificado desde enero, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses.

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