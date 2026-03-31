Neoyorquinos trans celebran su aporte pero exigen mayores protecciones y menos discriminación

Este martes 31 de marzo se celebró el Día internacional de la visibilidad trans, una fecha que se conmemora desde el 2009 a nivel mundial para rendir homenaje a personas transgénero, pero más allá de reconocer sus contribuciones, en Nueva York sirvió como recordatorio de la discriminación que a diario sufren miembros de ese colectivo.

Aunque a lo largo y ancho de la ciudad se realizaron eventos para honrar a los más de 50,000 hombres y mujeres transgénero que se estima viven en la Gran Manzana y se evidenció el apoyo mutuo y el respaldo de diferentes estamentos, el festejo no evitó que se levantara una denuncia: en Nueva York todavía falta mucho camino por recorrer para que las personas trans sean tratadas sin estigma y sus derechos se hagan respetar.

Así lo mencionó Lupe San Miguel originaria del estado de Puebla, en México, tras advertir que a pesar del apoyo que siente de su familia y miembros de su vecindario en El Bronx, todavía sufre rechazo laboral, algo que pide sea frenado por parte de las autoridades locales.

“Más allá de crear más leyes que nos protejan, de lo que se trata es de que se cumplan. Aquí hay leyes contra la discriminación por género y orientación sexual pero en muchos trabajos a los que aplico no me llaman. Y aunque no me dicen que es por ser mujer trans, eso es evidente. Es un grito a voces. Nos discriminan“, comentó la mujer trans, quien se desempeña como cuidadora.

“No solo en mi caso. No es una situación aislada, es la realidad para cientos de personas trans a las que nos ven con desconfianza y nos cuesta mucho poder vivir con dignidad”, agregó la joven. “Y si somos inmigrantes, sin papeles y latinas, el camino se pone peor. es como si no valiéramos”.

Bianey García, defensora de la comunidad trans y líder de la organización Make the Road NY, advirtió que el Día de la visibilidad trans debe ser usado para crear conciencia sobre las vidas y aportaciones de la comunidad trans y su existencia, pero también para desenmascarar falsas concepciones que se promueven sobre ese grupo.

“Nosotros somos el 1% de la población del país, pero nos han querido usar en asuntos políticos queriendo mostrar que somos el problema de este país y nos siguen atacando enfocándose en el lado equivocado”, asegura la activista, quien pidió al gobierno federal que cese sus dardos y la comunidad en general que no caiga en la trampa.

“Las personas trans no somos el problema de este país ni somos ese 1% que está dañando a las comunidades como se ha querido promover. El 1% que está afectando a las comunidades son los multimillonarios”, dijo la mexicana. “El reto es que la comunidad trans se organice más y forme parte de un movimiento más amplio, pero al mismo tiempo que la comunidad en general sepa lo que está pasando políticamente y no se deje engañar”.

García agregó que otro problema al que se deben enfrentar las personas trans en Nueva York y en el resto de Estados Unidos es que desde diferentes entes legislativos y normativos están promoviendo leyes y órdenes ejecutivas en contra de la comunidad trans. “Hay mucho pasando y están mirando al lado equivocado. No hacemos daño. Somos una minoría y debemos seguir luchando y concientizar a las comunidades sobre la discriminación”.

Kenrick Ross, director ejecutivo de la organización Brooklyn Community Pride Center, recalcó también que el Día de la Visibilidad Transgénero es una celebración pero al mismo tiempo un llamado a la acción.

“Es un momento para honrar la fortaleza, el liderazgo y la resiliencia de nuestra comunidad trans y de género no conforme, al tiempo que reconocemos las barreras muy reales que aún persisten, especialmente para los latinos trans y los inmigrantes”, dijo el defensor, tras advertir que los miembros latinos e inmigrantes de ese colectivo la han visto más cuesta arriba, por lo que han sido una prioridad en muchas de sus actividades.

Neoyorquinos trans celebran el Día internacional de la visibilidad transgénero. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Los últimos años han sido particularmente difíciles para los latinos trans”, mencionó Ross. “En el BCPC, el único centro LGBTQ+ de Brooklyn, nuestros programas y servicios están diseñados para celebrar y apoyar a los latinos trans y a los inmigrantes en su totalidad, abarcando desde la facilitación del acceso a recursos de salud social, sexual y mental, hasta la oferta de programas deportivos y de acondicionamiento físico centrados en las personas trans y de género no conforme (TGNC), los cuales priorizan la comunidad y la alegría; todo ello junto con las próximas clases de inglés (ESOL) y las actividades comunitarias inclusivas con motivo de la Copa Mundial que realizaremos este verano”.

La Dra. Allie Brashears, Directora del Consorcio LGBTQIA+ de CUNY, aseguró que el Día de la Visibilidad Transgénero reconoce las vidas y contribuciones de las personas transgénero, “quienes han existido a lo largo de la historia, pero que no han podido existir como sus auténticos seres dentro de la sociedad”, al tiempo que es una oportunidad para celebrar su plena inclusión.

“Son padres, colegas, compañeros de trabajo y conciudadanos estadounidenses”, mencionó la académica, quien instó a que se promueve la protección de las personas trans. “La visibilidad conlleva también una responsabilidad. Exige que las instituciones examinen si sus políticas, prácticas y culturas brindan un apoyo genuino a las personas transgénero, no solo en momentos de celebración, sino en las interacciones cotidianas y en los resultados a largo plazo. Esto incluye un acceso equitativo a los recursos, una representación respetuosa y la creación de entornos en los que se respete la diversidad de identidades de género”.

A pesar de las dificultades que siguen enfrentando los miembros de la comunidad trans de Nueva York, también reconocen que en en el Estado y la Ciudad han contado con diferentes aliados que siguen dándose la pelea para hacer valer sus derechos. Sin embargo el panorama dista mucho de ser miel sobre hojuelas especialmente en acceso a servicios y a oportunidades laborales igualitarias.

“En un momento en que las comunidades LGBTQIA+ de todo el país enfrentan ataques cada vez más frecuentes, Nueva York elige un camino diferente: uno arraigado en la dignidad, la protección y la justicia Y en El Bronx, seguiremos liderando con compasión y determinación, porque al empoderar a nuestras comunidades transgénero, de género no conforme y no binarias, enviamos un mensaje alto y claro al resto del mundo: elegimos el amor por encima del odio, y la visibilidad por encima de la exclusión”, dijo la presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson.



Recientemente la administración Mamdani creó la Oficina para Asuntos LGBTQIA+ que supervisará y coordinará la implementación de iniciativas en las distintas agencias municipales que prestan servicios a los neoyorquinos, y antes de asistir a un evento para celebrar el Día de la visibilidad trans, el mandatario le dijo a El Diario NY que su gobierno velará por sus derechos.

“Las personas trans, no binarias y no conformes con el género siempre han estado aquí: desde los hijra de la India hasta los Diné nádleehi, pasando por los líderes que forjaron el movimiento LGBTQIA+ moderno aquí en Nueva York. Su existencia no está sujeta a debate. Sus vidas no son una cuestión política. Luchamos por una ciudad en la que cada neoyorquino trans pueda vivir abiertamente, con seguridad y con alegría”, destacó el burgomaestre.

Taylor Brown, directora de la Oficina para Asuntos LGBTQIA+ que impulsará medidas para garantizar que las agencias municipales no incurran en discriminación basada en género, identidad de género ni orientación sexual y desarrollará recursos legales para asegurar que se respeten las protecciones de santuario de la Ciudad para las personas LGBTQIA, se sumó al reconocimiento.

“Celebramos la rica historia de la comunidad transgénero; una historia que durante demasiado tiempo ha permanecido sin reconocimiento y relegada a los márgenes, pero que narra una historia de valentía, vitalidad, resiliencia, diversidad y autoexpresión sin disculpas. Este día consiste en celebrar a nuestra comunidad —pasada y presente— y en reconocer el trabajo continuo hacia el progreso que tenemos por delante”, dijo la funcionaria.

“Mientras la actual administración federal prosigue con sus campañas selectivas de persecución tanto contra los neoyorquinos transgénero como contra las comunidades inmigrantes, la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQIA+ se encuentra en una posición privilegiada para colaborar con las agencias municipales, con nuestros socios estatales y con nuestros socios comunitarios, a fin de estar a la altura de este momento”, agregó, al tiempo que dio su compromiso de velar por su comunidad. “Nuestra oficina trabajará para garantizar que los neoyorquinos transgénero —incluidos los neoyorquinos transgénero hispanos e inmigrantes— tengan acceso al apoyo y a los servicios que necesitan y merecen”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, honró a la comunidad trans y emitió una proclamación para designar el 31 de marzo como el Día de la Visibilidad Transgénero, y anunció que 16 lugares emblemáticos en todo el estado se iluminarían en la noche en los colores rosa, blanco y azul

“En el Día de la Visibilidad Transgénero, honramos la rica historia transgénero de Nueva York y reconocemos las contribuciones que los neoyorquinos transgénero han hecho al estado”, dijo la mandataria . “Como cuna del movimiento por los derechos LGBTQ+, Nueva York seguirá siendo siempre un faro de esperanza y aceptación para los neoyorquinos transgénero, de género no conforme y no binarios; y mantengo mi compromiso de celebrar y proteger a la comunidad LGBTQ+ invirtiendo en programas que brindan servicios esenciales y abordan las inequidades que enfrentan los neoyorquinos transgénero”.

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