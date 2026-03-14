Mamdani nombra a una mujer trans al frente de la nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el viernes el nombramiento de Taylor Brown como directora de la recién creada Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de la alcaldía, informó PIX11.

Brown, una mujer transgénero, se desempeña actualmente como fiscal general adjunta en la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General del estado de Nueva York. Desde ese cargo ha trabajado en casos relacionados con discriminación y derechos civiles.

La alcaldía dijo que la nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+ servirá como enlace entre el gobierno municipal y las comunidades LGBTQIA+ para prevenir la discriminación basada en identidad de género u orientación sexual.

También tendrá la responsabilidad de supervisar el proyecto NYC Unity, una iniciativa creada en 2017 para coordinar servicios y programas de apoyo dirigidos a esta comunidad en la ciudad.

Tras el anuncio, Brown expresó que asume el cargo con el objetivo de fortalecer las políticas de inclusión y protección en la ciudad. “Nueva York me lo ha dado todo: atención médica que me ha salvado la vida, educación, un hogar, una carrera, mi familia elegida y una vida con propósito”, afirmó Brown, según declaraciones recogidas por PIX11.

“Me enorgullece servir a esta ciudad como la primera directora de la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQIA+. Trabajaré cada día para asegurar que las puertas de la ciudad de Nueva York permanezcan abiertas para todos y para continuar el legado de Nueva York como faro de oportunidad y esperanza para quienes han sido ignorados, discriminados y excluidos intencionalmente”, expresó.

Brown también señaló que espera colaborar con distintas agencias municipales para garantizar que la ciudad continúe protegiendo a la comunidad LGBTQIA+ frente a personas o grupos que no comparten los valores de inclusión que, dijo, definen a Nueva York.

De acuerdo con PIX11, antes de su nombramiento Brown se ha enfocado en investigar y atender casos de discriminación contra personas transgénero en espacios públicos y en el acceso a la vivienda.

Su trabajo también ha incluido iniciativas para enfrentar desigualdades relacionadas con la discriminación racial y por discapacidad dentro del sistema de escuelas públicas, así como esfuerzos legales frente a medidas federales que debilitan las protecciones de derechos civiles.

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