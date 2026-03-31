“PETRA” se integra al Teatro Fest NYC 2026 con una experiencia teatral inmersiva

Tras una exitosa temporada previa con funciones agotadas, la obra “PETRA” regresa a la ciudad de Nueva York para su estreno oficial como parte de Teatro Fest NYC 2026. La producción se presenta hasta 19 de abril en ID Studio Theater, ubicado en El Bronx, ofreciendo una experiencia teatral íntima e inmersiva que promete impactar profundamente al público.

Escrita por Camilo Vergara y dirigida por Germán Jaramillo, “PETRA” invita a los espectadores a sumergirse en una narrativa que trasciende los límites tradicionales del teatro. Protagonizada por Sandie Luna y Jonathan Hare, la obra se desarrolla a lo largo de los tres niveles del espacio escénico, permitiendo que el público se desplace físicamente mientras la historia cobra vida a su alrededor. Esta propuesta inmersiva busca no solo contar una historia, sino también involucrar emocionalmente a quienes la experimentan.

La trama sigue a Petra, una mujer que regresa a Nueva York para asistir al funeral de su padre. Lo que inicialmente parece una visita breve se convierte en un punto de inflexión en su vida. En busca de un nuevo propósito, Petra acepta un empleo en un centro de detención juvenil, sin anticipar las consecuencias emocionales que esta decisión traerá consigo. A medida que enfrenta las complejidades de su entorno laboral, también se ve afectada su relación con Diego, su pareja, generando tensiones marcadas por el silencio y la distancia emocional.

La obra nace de una investigación realizada por ID Studio Theater sobre el ya clausurado Spofford Juvenile Detention Center, ubicado en Hunts Point, en El Bronx. A partir de este contexto histórico, “PETRA” explora temas como la violencia estructural, el silencio institucional y el impacto humano de ser testigo de estas realidades. La historia no solo refleja una experiencia individual, sino que también invita a una reflexión colectiva sobre sistemas que afectan a comunidades vulnerables.

Protagonizada por Sandie Luna y Jonathan Hare, la obra habla del amor, la pérdida y la capacidad de seguir adelante./Foto: Cortesía

Una crisis emocional

A medida que avanza la narrativa, Petra atraviesa una profunda crisis emocional. Sin embargo, en medio del caos, comienza a descubrir pequeñas formas de resistencia y sanación. La obra se presenta así como un retrato íntimo sobre el amor, la pérdida y la capacidad de seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles.

Más allá de la puesta en escena, la experiencia de “PETRA” se extiende después de cada función. El público es invitado a permanecer en el espacio para participar en un encuentro con el elenco, acompañado de vino, bebidas sin alcohol y pequeños bocados. Este componente busca fomentar el diálogo y la conexión entre los asistentes, transformando el teatro en un espacio de comunidad y reflexión compartida.

La obra es presentada por ID Studio Theater, una organización cultural del South Bronx dedicada a amplificar las voces de comunidades inmigrantes y latinas a través de las artes escénicas. Entre sus protagonistas se encuentra Sandie Luna, directora ejecutiva de la organización, artista afro-latina nacida en la República Dominicana y radicada en El Bronx. Luna es actriz, educadora, doula y gestora cultural, comprometida con el uso del arte como herramienta de transformación social.

“Creemos que el teatro no tiene que terminar con el aplauso. Puede continuar en la mesa, en la conversación, en el encuentro entre quienes comparten la experiencia”, señala Sandie Luna.

Además de su labor artística, Luna se desempeña como profesora en SUNY New Paltz, donde enseña en los departamentos de Teatro y Estudios Latinoamericanos y del Caribe. En 2023 fue reconocida con el BRIO Award por su excelencia artística, consolidando su trayectoria en el ámbito cultural.

En detalle:



Dónde: ID Studio Theater, 311 East 140th St, Bronx, NY

Cuándo: desde ya hasta el 19 de abril de 2026

Boletos: https://www.idstudiotheater.org/