Trump firma orden ejecutiva para restringir el voto por correo: creará una lista nacional de electores verificados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva dirigida a restringir el uso del voto por correo, en una nueva medida que busca limitar uno de los mecanismos más utilizados por los electores en el país.

La disposición contempla la creación de una lista nacional de votantes elegibles verificados, que sería elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional en coordinación con la Administración del Seguro Social.

Según el texto, citado por la agencia de noticias The Associated Press, este registro serviría como referencia para determinar quiénes pueden recibir boletas electorales por correo en cada estado.

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