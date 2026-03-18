Cómo el plan de Trump para asegurar las urnas podría costarle la elección

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha presionado de manera intensa a los republicanos en el Senado para que aprueben la Ley SAVE, un proyecto que exigiría a las personas presentar una prueba de ciudadanía y registrarse para votar e identificarse con fotografía en las urnas, entre otras restricciones al voto.

El mandatario republicano declaró que no firmará ninguna otra ley hasta que el Congreso apruebe su proyecto, y el martes prometió no volver a apoyar a nadie que votara en contra de lo que tildó como “una de las leyes más IMPORTANTES y TRÁSPERAS en la historia del Congreso”.

Asimismo, la semana pasada prometió a los legisladores republicanos que la aprobación del proyecto de ley “garantizaría la victoria del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato”.

Sin embargo, el proyecto de ley podría no beneficiar a los republicanos tanto como el mandatario cree. Ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales. Solicitar a los estadounidenses que demuestren su ciudadanía al registrarse para votar, en un intento por erradicar los casos extremadamente raros de votantes no ciudadanos, crearía obstáculos para millones de electores de todo el espectro político y, en algunos casos, podría perjudicar más a los republicanos.

Efecto del proyecto de ley

La versión de la legislación que el Senado está considerando esta semana exigiría que las personas presenten prueba de ciudadanía —como pasaporte, certificado de nacimiento o documentos de naturalización— para registrarse para votar. Además, tendrían que mostrar ciertas identificaciones oficiales con fotografías en los centros de votación. Aparte, el proyecto de ley prácticamente eliminaría el registro y la votación por correo.

El proyecto de Trump obliga a los estados a entregar sus padrones electorales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provoca preocupación por la privacidad y la vigilancia. Los estados tendrían que cotejar sus padrones con la base de datos SAVE del DHS, y los votantes señalados como no elegibles serían eliminados de los padrones cada 30 días.

Más allá de los aspectos vinculados con el voto, el presidente republicano quiere que el Congreso apruebe una versión extensa de la ley que prohibiría a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos y restringiría la atención médica para la transición de género en niños. Si se le da luz verde, los requisitos de la ley para salvar a Estados Unidos entrarían en vigencia de inmediato.

¿Cómo afectaría la Ley SAVE a EE.UU. en las elecciones?

Para emitir el voto, todos los ciudadanos tendrían que presentar una identificación con foto. No obstante, el mayor impacto de este proyecto de ley se enfocaría en el proceso de registro. Aunque no exige de forma explícita que todos se vuelvan a registrar para votar, a una cifra significativa de electores actualmente registrados se les podría pedir documentación para permanecer en el padrón.

Otros podrían tener que volver a registrarse debido a una mudanza o un cambio de nombre. Este registro tendría que hacerse en persona.

De acuerdo con un sondeo hecho en 2023 por el Centro para la Democracia y la Participación Cívica de la Universidad de Maryland, VoteRiders y el Centro Brennan para la Justicia, cerca de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar (el 9%) no tienen acceso fácil a documentos que demuestren su ciudadanía.

La encuesta dice que aproximadamente 2.6 millones de estadounidenses en edad de votar (el 1%) no tienen ninguna identificación estatal oficial a su nombre y dirección actualizados. Bajo la ley SAVE, las identificaciones estudiantiles y otras licencias o tarjetas de identificación estatales no serían aceptadas.

Según el Center for American Progress, hasta 69 millones de mujeres casadas en el país no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal, y podrían enfrentarse a obstáculos adicionales si requieren registrarse para votar.

Gran parte del impacto en el mundo real dependería, en última instancia, de cómo los estados implementen los requisitos de verificación, por ejemplo, si ya recopilan pruebas de ciudadanía de los votantes, informó The Washington Post.

“Probablemente veríamos variaciones significativas en la implementación en los 50 estados”, explicó Michael Pomante, investigador de la Universidad de Claremont Graduate, quien ha estudiado la política electoral estatal y el comportamiento de los votantes.

¿A quién perjudicaría?

La semana pasada, Trump aseguró que los demócratas, que se han opuesto a la ley SAVE, estaban “haciendo lo posible” para combatirla “porque saben que si la aprobamos, probablemente no ganarán unas elecciones en 50 años“.

La presunción del mandatario se basa en parte en su afirmación falsa de que un fraude generalizado, en especial por parte de “millones” de inmigrantes indocumentados, le costó las elecciones de 2020. Se debe tener en cuenta que el voto de personas no ciudadanas es demasiado raro —ya es ilegal que voten en elecciones federales y estatales— y los tribunales han desestimado decenas de demandas presentadas por Trump y sus aliados que argumentaban un fraude electoral generalizado.

Un sondeo de la Universidad de Maylan indica que los 21 millones de estadounidenses que no tienen acceso fácil a una prueba de ciudadanía son, en su mayoría, jóvenes y personas de color, grupos demográficos que tienden a votar más por los demócratas que por los republicanos.

No obstante, “estas cosas no coinciden del todo”, dijo el partido político, aseveró Sean Morales-Doyle, director del Programa de Derechos Electorales y de Voto del Centro Brennan para la Justicia.

La encuesta dio a conocer que un porcentaje ligeramente mayor de demócratas (10%) que de republicanos (7%) carece de fácil acceso a documentos que demuestren su ciudadanía, número que sube al 14% entre los independientes políticamente.

“Esto va a afectar a personas de todos los ámbitos de la vida, de todos los grupos demográficos”, expresó Morales-Doyle. “Y puede que, en términos generales, afecte de manera desproporcionada a los demócratas debido a ciertas desigualdades en la población, pero también podría afectar de manera desproporcionada a los republicanos en algunas partes del país”.

La imprevisibilidad es particularmente relevante dado que los republicanos atraen a más votantes varones, de clase trabajadora y primerizos, quienes suelen tener niveles educativos más bajos y menos acceso a documentación. Los votantes rurales, un grupo que el presidente ganó por un margen de 30 puntos en 2024, también podrían enfrentar una barrera importante si necesitan volver a registrarse para votar, ya que los electores que viven en zonas menos pobladas tienen algunos de los tiempos de viaje de ida y vuelta más largos para llegar a su oficina electoral más cercana.

En resumen, algunos segmentos de los datos muestran que los requisitos de ciudadanía afectarían de forma negativa a los hombres, quienes respaldaron a Trump en las últimas elecciones.

De acuerdo con la encuesta, el 11% de los hombres no tenían o no podían acceder fácilmente a la documentación que acreditara su ciudadanía, una cantidad ligeramente superior al 8% de las mujeres que aseguraron lo mismo. El sondeo reveló que los hombres jóvenes de entre 18 y 29 años eran particularmente propensos a carecer de fácil acceso a dichos documentos.

Probabilidades de que la Ley SAVE se apruebe

Tal como se encuentra el panorama, el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado, incluso con la presión del mandatario republicano. Los demócratas se oponen a la legislación, y el hecho de que Trump alegue explícitamente que los republicanos solo pueden ganar si le dan luz verde a la Ley SAVE no ha hecho sino alarmar aún más a los defensores del derecho al voto.

Se requerirían 60 votos para superar la obstrucción parlamentaria, lo que permitiría a los demócratas del Senado bloquear la ley. John Thune, líder de la mayoría del Senado, republicano por Dakota del Sur, presentó un proyecto de ley para su debate, pero advirtió que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Varios republicanos presionaron a Thune para que evitara la obstrucción parlamentaria, obligando a los demócratas a mantener la palabra en el Senado a través de discursos continuos para bloquear el proyecto de ley, apostando que los republicanos podrían resistir más. Pero el líder de la mayoría republicana afirmó que no creía que tal estrategia pudiera tener éxito porque algunos senadores republicanos no la respaldaban.

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