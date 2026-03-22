Trump pide no negociar con demócratas hasta que aprueben ley de identificación electoral

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, instó este domingo a los republicanos a no negociar ningún acuerdo con los demócratas en el Senado hasta que no aprueben su proyecto de ley que exigiría prueba de identidad obligatoria a todo aquel que se registre para votar en elecciones federales.

“No creo que debamos llegar a ningún acuerdo con los demócratas radicales de izquierda, locos y destructores del país, a menos que voten con los republicanos para aprobar la Ley para Salvar a Estados Unidos. Es mucho más importante que cualquier otra cosa que estemos haciendo en el Senado”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Trump lleva meses impulsando este proyecto de ley que ha bautizado como Ley para Salvar a Estados Unidos para acabar con lo que él asegura que son prácticas fraudulentas extendidas en procesos electorales, asegurando, por ejemplo, que muchos ciudadanos no estadounidenses han votado en comicios de manera ilegal.

En su mensaje en Truth, el magnate neoyorquino insta a no hacer ningún tipo de concesión, incluyendo el recorte de presupuesto para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han propuesto los demócratas -y que Trump califica de “inaceptable” en su publicación- para aprobar partidas que permitan reabrir el Departamento de Seguridad Nacional, parcialmente cerrado desde el 14 de febrero.

Para alcanzar un acuerdo que afecte al Departamento de Seguridad Nacional, Trump exige a los demócratas dar su aprobación a “la identificación de votantes (¡con fotografía!), al requisito de ciudadanía para votar, a la prohibición del voto por correo (con excepciones) al uso exclusivo de papeletas de papel” y también a dos requisitos contra las personas transgénero que quiere incluir en la Ley para Salvar Estados Unidos.

Una es la exclusión de mujeres trans en deportes femeninos y la otra la prohibición de que menores de edad puedan someterse a cirugías de cambio de género.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes en febrero pero hasta ahora continúa siendo objeto de debate en el Senado, donde se considera que aún no tiene los apoyos suficientes para salir aprobado.

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