Casa Blanca decidirá “caso por caso” si permite la llegada de más barcos petroleros a Cuba

WASHINGTON – La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que Estados Unidos permitió la llegada a Cuba de un petrolero ruso por “razones humanitarias” y que analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques.

“Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones“, afirmó Leavitt en una rueda de prensa.

El petrolero ruso “Anatoli Kolodkin”, con 740,000 barriles, equivalente a 100,000 toneladas de crudo, navegaba este lunes por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

La portavoz del presidente, Donald Trump, explicó que el permiso para el barco, presentado por Moscú como envío “humanitario”, “no constituye un cambio de política” y que “no ha habido un cambio formal en la política de sanciones”.

“Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano“, insistió Leavitt.

Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheimbaun, en las que aseguró que su país está explorando reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán “caso por caso”.

“Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de EE.UU. Pero, por supuesto, el presidente y la administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso”, dijo-

Cuba llevaba alrededor de tres meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento y supone un bloqueo en la llegada de combustible a la isla a finales de enero de 2026.

Sigue leyendo: