Precio de gasolina alcanza los $4 por galón, el más alto desde 2022

El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a superar los $4 por galón por primera vez desde 2022, esto debido a tensiones geopolíticas y disrupciones en el suministro global de petróleo, lo que ya comienza a afectar el bolsillo de millones de consumidores.

De acuerdo con la organización automovilística AAA, el promedio nacional del galón de gasolina regular se ubica en $4.02, más de $1 por encima de los niveles previos al inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Antes de la guerra, el precio rondaba los $2.98 por galón. La última vez que los precios alcanzaron niveles similares fue tras la invasión de Rusia a Ucrania, hace casi cuatro años.

El aumento no es el mismo en todo el país. Al tratarse de un promedio nacional, en varios estados los conductores ya pagan mucho más de $4 por galón, debido a diferencias en impuestos, logística y disponibilidad de suministro.

El incremento está directamente relacionado con el encarecimiento del petróleo crudo, principal insumo de los combustibles.

El conflicto en Medio Oriente ha provocado interrupciones en la cadena de suministro, recortes en la producción y bloqueos en rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Esta situación ha frenado el transporte energético en la región y generado volatilidad en los precios.

El impacto no se limita a Estados Unidos. A nivel mundial, los precios también han subido en gran medida.

En París, por ejemplo, el combustible alcanza los 2.34 euros por litro (aprox. $2.68 dólares por litro), lo que equivale a unos $10.27 por galón.

El diésel, que es fundamental para el transporte de mercancías, también ha registrado aumentos importantes.

Según AAA, su precio promedio en Estados Unidos subió de $3.76 a $5.45 por galón desde el inicio del conflicto, un incremento que podría trasladarse a otros sectores, especialmente alimentos y bienes de consumo.

El encarecimiento del combustible ya está generando efectos en la economía. Un sondeo reciente de AP-NORC revela que el 45% de los adultos en Estados Unidos está ‘extremadamente preocupado’ o ‘muy preocupado’ por poder pagar gasolina en los próximos meses. Poco después de las elecciones de 2024, esta cifra era del 30%.