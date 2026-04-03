Detalles de la secuela de “The Housemaid” con Sydney Sweeney

La mezcla de intriga y tensión que marcó el paso de “The Housemaid” por los cines tendrá un nuevo capítulo. “Lionsgate” confirmó que la secuela llegará el 17 de diciembre de 2027, una estrategia que mantiene la tradición de estrenar esta historia en plena temporada navideña, cuando el público busca opciones distintas a las grandes apuestas de aventura o fantasía.

Sydney Sweeney liderará nuevamente la película, que busca repetir el desempeño extraordinario de la primera entrega, aquella que superó los 400 millones de dólares en la taquilla mundial en 2025.

La noticia también vino acompañada de dos fichajes claves. Kirsten Dunst se integra al elenco en un papel aún reservado, mientras que Michele Morrone retoma su rol previo. El proyecto volverá a estar bajo la dirección de Paul Feig, una elección que consolida la continuidad creativa detrás de esta historia.

Una estrategia que el estudio vuelve a apostar

“Lionsgate” eligió colocar esta secuela en medio de una cartelera competitiva que ya tiene títulos potentes confirmados. Producciones como “Avengers: Secret Wars” y “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” se perfilan como rivales directos en esas fechas, aunque el estudio apuesta nuevamente por atraer a un público femenino que ya respondió con fuerza a la primera cinta.

En 2025, “The Housemaid” manejó cifras modestas en su debut, 19 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, aunque su permanencia en salas demostró un boca a boca poderoso. Terminó con 126.5 millones domésticos, impulsada por la temporada de vacaciones y por un interés sostenido que creció durante semanas.

La secuela, titulada en español “El secreto de la empleada”, buscará replicar ese comportamiento. Que “Lionsgate” mantenga la fecha de diciembre confirma su intención de jugar con el mismo perfil competitivo que les funcionó anteriormente, incluso enfrentándose a producciones de alto presupuesto como “Avatar: Fuego y Ceniza”.

El equipo creativo regresa con nuevas piezas

Además de la dirección de Feig, la guionista Rebecca Sonnenshine vuelve a encargarse de adaptar la novela de “The Housemaid”, escrita por Freida McFadden. Su trabajo en la primera entrega resultó clave para el tono sombrío y la atmósfera inquietante que conectó con la audiencia.

Sydney Sweeney retoma su papel de Millie, la joven que se adentra en hogares donde nada es lo que parece. Morrone vuelve como Enzo, y la llegada de Kirsten Dunst añade un atractivo adicional que el estudio ha decidido mantener en secreto por ahora.

En la producción participan Todd Lieberman y Laura Fischer, junto a la propia Sweeney a través de “Fifty-Fifty Films”. Carly Elter, Alex Young y Kaylee McGregor completan el equipo desde el área ejecutiva.

La secuela seguirá a Millie en un trabajo distinto al que conocimos. Esta vez será ama de llaves en una casa donde la única regla es no cruzarse jamás con su empleadora.

El corazón del suspenso se esconde tras una puerta que ella no puede abrir, un elemento que promete sostener el tono de angustia psicológica que atrapó a los espectadores en 2025.

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